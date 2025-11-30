خبرگزاری کار ایران
شوک جدید به استقلال: مهران احمدی مصدوم شد!

کد خبر : 1721069
مهران احمدی، هافبک استقلال تهران، به دلیل مصدومیت در بازی مقابل فولاد خوزستان تعویض شد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان به مصاف هم رفته‌اند که آبی پوشان خیلی زود با یک تغییر اجباری مواجه شدند.

مهران احمدی، یکی از مهره‌های تاثیرگذار استقلال در هفته‌های اخیر، به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و با برانکارد از زمین خارج شد تا اسماعیل قلی زاده به جای او در دقیقه 12 وارد ترکیب شود.

مصدومیت احمدی در حالی برای استقلالی‌ها ناراحت کننده است که در بازی گذشته مقابل الوصل هم مونیر الحدادی دچار آسیب دیدگی شد و به احتمال زیاد به بازی دربی پایتخت که 14 آذرماه برگزار می‌شود، نمی‌رسد.

