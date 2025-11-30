منچستریونایتد به دنبال جذب ستاره ناراضی رئال مادرید
منچستریونایتد در حال بررسی وضعیت فدریکو والورده، هافبک رئال مادرید است و شایعاتی مبنی بر احتمال انتقال او به این تیم در پنجره نقل و انتقالات زمستانی مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد تحت هدایت روبن آموریم، به دنبال تقویت خط میانی خود با جذب والورده است که به تازگی با سرمربی رئال مادرید، ژابی آلونسو، دچار تنشهایی شده است. این باشگاه انگلیسی در نظر دارد پیشنهاد مالی حدود ۸۷ میلیون پوند (معادل ۱۱۵.۲ میلیون دلار) را ارائه دهد، اما رئال مادرید به دنبال مبلغی بالاتر، در حدود ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۳۲.۵ میلیون دلار) یا حتی یک بند آزادسازی سنگینتر برای این بازیکن است.
والورده که تا پیش از این در رئال مادرید به خوبی درخشیده بود، به دلیل اختلافات اخیر با آلونسو، شرایط دشواری را تجربه میکند. او به عنوان یک بازیکن جوان از پنیارول در کشورش به رئال مادرید پیوست و پس از مدتی در تیم دوم، در سال ۲۰۱۸ به تیم اصلی راه یافت. این هافبک با کارایی بالا و توانایی بازی در چندین پست، به عنوان موتور تیم شناخته میشود.
او در این باره گفته است: "هرگز در برابر بازی در پستهای مختلف مقاومت نکردهام. من همیشه اعلام کردهام که برای هر چیزی که تیم نیاز دارد، آمادهام. این یک افتخار است که در ترکیب اصلی قرار بگیرم و من به این موضوع افتخار میکنم."
والورده در دوران حضورش در رئال مادرید، به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی، موفق به کسب عناوین متعدد از جمله چندین قهرمانی لالیگا و دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا شده است. او همچنین در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۲، پاس گل پیروزی را ارائه داد و به عنوان بهترین بازیکن تاریخ باشگاه در زمینه تعداد بازیهای انجام شده توسط یک بازیکن اروگوئهای شناخته میشود.
انتقال بازیکنان بین منچستریونایتد و رئال مادرید سابقهای طولانی دارد و در گذشته بازیکنان بزرگی از جمله کریستیانو رونالدو، دیوید بکام و آنخل دیماریا از این دو باشگاه به یکدیگر پیوستهاند.
سرمربی منچستریونایتد در مورد ضعفهای تیمش در این فصل اذعان کرد که نیاز به بهبود در خط میانی احساس میشود. آموریم در این خصوص گفت: "ما باید در نزدیکی محوطه جریمه بهتر عمل کنیم. باید در نبردها قویتر باشیم و این موضوع برای ما در دیدار با کریستال پالاس اهمیت دارد."
وی افزود: "ما باید تعداد گلهای دریافتی را کاهش دهیم، زیرا در حال حاضر در خط حمله عملکرد خوبی داریم. این مشکل به دفاع مربوط نمیشود، بلکه به کل تیم و نحوه احساس خطر ما در نزدیکی محوطه جریمه بستگی دارد."