مرحله انتخابی قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا - هند
اعلام ترکیب تیم ملی نوجوانان مقابل هند
ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران مقابل هند اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای بازی با هند در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.
برهمین اساس با نظر ارمغان احمدی، نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی در این بازی به زمین میروند:
بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیر رضا ولیپور، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیرمحمد افراسیابی
این مسابقه از ساعت ۱۷:۳۰ امروز(یکشنبه) در ورزشگاه EKA آرهنا احمد هند برگزار میشود.