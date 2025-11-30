اعلام ترکیب تیم ملی نوجوانان مقابل هند

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای بازی با هند در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.

برهمین اساس با نظر ارمغان احمدی، نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی در این بازی به زمین می‌روند:

بردیا دری، ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیر رضا ولی‌پور، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیرمحمد افراسیابی

این مسابقه از ساعت ۱۷:۳۰ امروز(یکشنبه) در ورزشگاه EKA آره‌نا احمد هند برگزار می‌شود.

انتهای پیام/