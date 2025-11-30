خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور تیم‌های پایه پرسپولیس در ایفمارک

حضور تیم‌های پایه پرسپولیس در ایفمارک
کد خبر : 1721045
لینک کوتاه کپی شد.

آکادمی باشگاه پرسپولیس در راستای موضوع حرفه‌ای‌سازی، تیم‌های خود را راهی ایفمارک کرد.

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا طی مراحل تکمیل پرونده‌های حرفه‌ای‌سازی، بندهایی را برای باشگاه‌ها و آکادمی‌ها اجرایی ساخت.

بر همین اساس و در راستای موضوع حرفه‌ای‌سازی و انجام موضوعات و بندهای مهم آن، آکادمی باشگاه پرسپولیس اقدام به انجام دستورالعمل‌های آن نموده و طی آن؛ تیم‌های رده‌های سنی مختلف آکادمی باشگاه پرسپولیس برای تست‌های کامل پزشکی بازیکنان، عازم ایفمارک شدند و معاینات تکمیلی خود را انجام دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی