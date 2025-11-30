به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا طی مراحل تکمیل پرونده‌های حرفه‌ای‌سازی، بندهایی را برای باشگاه‌ها و آکادمی‌ها اجرایی ساخت.

بر همین اساس و در راستای موضوع حرفه‌ای‌سازی و انجام موضوعات و بندهای مهم آن، آکادمی باشگاه پرسپولیس اقدام به انجام دستورالعمل‌های آن نموده و طی آن؛ تیم‌های رده‌های سنی مختلف آکادمی باشگاه پرسپولیس برای تست‌های کامل پزشکی بازیکنان، عازم ایفمارک شدند و معاینات تکمیلی خود را انجام دادند.

