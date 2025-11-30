حضور تیمهای پایه پرسپولیس در ایفمارک
آکادمی باشگاه پرسپولیس در راستای موضوع حرفهایسازی، تیمهای خود را راهی ایفمارک کرد.
به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا طی مراحل تکمیل پروندههای حرفهایسازی، بندهایی را برای باشگاهها و آکادمیها اجرایی ساخت.
بر همین اساس و در راستای موضوع حرفهایسازی و انجام موضوعات و بندهای مهم آن، آکادمی باشگاه پرسپولیس اقدام به انجام دستورالعملهای آن نموده و طی آن؛ تیمهای ردههای سنی مختلف آکادمی باشگاه پرسپولیس برای تستهای کامل پزشکی بازیکنان، عازم ایفمارک شدند و معاینات تکمیلی خود را انجام دادند.