ترکیب استقلال برای دیدار با فولاد خوزستان اعلام شد

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، پیش از دیدار حساس تیمش با فولاد خوزستان، تغییرات قابل توجهی را در ترکیب ابتدایی تیم خود اعمال کرده است. این بازی، آخرین آزمون جدی آبی‌ها پیش از دربی پایتخت محسوب می‌شود.

استقلال در این دیدار به ویژه پس از توقف اخیر برابر الوصل، به دنبال بازگشت به روند پیروزی‌هاست. همچنین، شایعاتی مبنی بر احتمال لغو این مسابقه به دلیل آلودگی هوا و برگزاری آن بدون تماشاگر مطرح شده بود، اما این ابهامات مرتفع شد و بازی در شرایط عادی و با حمایت هواداران برگزار خواهد شد.

ساپینتو برای این دیدار، عارف غلامی را به عنوان مدافع مرکزی انتخاب کرده و رامین رضاییان و علیرضا کوشکی را به ترکیب اصلی بازگردانده است. آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی، بار دیگر درون دروازه قرار می‌گیرد. با وجود بازگشت حبیب فرعباسی از مصدومیت، سرمربی استقلال ترجیح داده است که از آدان در این بازی استفاده کند تا ریسک نکند.

غلامی برای نخستین بار در این فصل از ابتدا به میدان می‌رود و جای رستم آشورماتوف را که به دلیل اخطارهای سه‌کارته غایب است، پر خواهد کرد. او در کنار سامان فلاح، که در بازی قبلی عملکرد خوبی داشت، به میدان می‌رود.

در سمت راست خط دفاعی، رامین رضاییان پس از نیمکت‌نشینی در بازی گذشته، دوباره به ترکیب اصلی بازگشته است. ساپینتو با هدف ایجاد توازن در خط دفاعی و استراحت به صالح حردانی، از تجربه رضاییان بهره می‌برد. حسین گودرزی نیز در سمت چپ خط دفاعی، همچنان انتخاب نخست کادر فنی است و به ابوالفضل جلالی ترجیح داده شده است.

در خط میانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا که به یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم تبدیل شده، بار دیگر از ابتدا بازی می‌کند. او در کنار دیدیه اندونگ، هافبک گابنی، به تقویت خط میانی استقلال پرداخته و مهران احمدی نیز به عنوان طراح بازی در این خط حضور خواهد داشت.

در جناح راست خط حمله، یاسر آسانی به عنوان یکی از امیدهای گل‌زنی استقلال شناخته می‌شود و در سمت چپ، علیرضا کوشکی پس از غیبت انضباطی، به ترکیب اصلی بازگشته است. در نوک خط حمله نیز، سعید سحرخیزان که در بازی قبلی گل تیمش را به ثمر رساند، حضور دارد و امیدوار است روند گل‌زنی‌اش را ادامه دهد.

ترکیب استقلال مقابل فولاد خوزستان به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، عارف غلامی، سامان فلاح، رامین رضاییان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

انتهای پیام/