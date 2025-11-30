خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب استقلال برای دیدار با فولاد خوزستان اعلام شد

ترکیب استقلال برای دیدار با فولاد خوزستان اعلام شد
کد خبر : 1721040
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب تیم استقلال برای بازی مقابل فولاد خوزستان اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، پیش از دیدار حساس تیمش با فولاد خوزستان، تغییرات قابل توجهی را در ترکیب ابتدایی تیم خود اعمال کرده است. این بازی، آخرین آزمون جدی آبی‌ها پیش از دربی پایتخت محسوب می‌شود.

استقلال در این دیدار به ویژه پس از توقف اخیر برابر الوصل، به دنبال بازگشت به روند پیروزی‌هاست. همچنین، شایعاتی مبنی بر احتمال لغو این مسابقه به دلیل آلودگی هوا و برگزاری آن بدون تماشاگر مطرح شده بود، اما این ابهامات مرتفع شد و بازی در شرایط عادی و با حمایت هواداران برگزار خواهد شد.

ساپینتو برای این دیدار، عارف غلامی را به عنوان مدافع مرکزی انتخاب کرده و رامین رضاییان و علیرضا کوشکی را به ترکیب اصلی بازگردانده است. آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی، بار دیگر درون دروازه قرار می‌گیرد. با وجود بازگشت حبیب فرعباسی از مصدومیت، سرمربی استقلال ترجیح داده است که از آدان در این بازی استفاده کند تا ریسک نکند.

غلامی برای نخستین بار در این فصل از ابتدا به میدان می‌رود و جای رستم آشورماتوف را که به دلیل اخطارهای سه‌کارته غایب است، پر خواهد کرد. او در کنار سامان فلاح، که در بازی قبلی عملکرد خوبی داشت، به میدان می‌رود.

در سمت راست خط دفاعی، رامین رضاییان پس از نیمکت‌نشینی در بازی گذشته، دوباره به ترکیب اصلی بازگشته است. ساپینتو با هدف ایجاد توازن در خط دفاعی و استراحت به صالح حردانی، از تجربه رضاییان بهره می‌برد. حسین گودرزی نیز در سمت چپ خط دفاعی، همچنان انتخاب نخست کادر فنی است و به ابوالفضل جلالی ترجیح داده شده است.

در خط میانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا که به یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم تبدیل شده، بار دیگر از ابتدا بازی می‌کند. او در کنار دیدیه اندونگ، هافبک گابنی، به تقویت خط میانی استقلال پرداخته و مهران احمدی نیز به عنوان طراح بازی در این خط حضور خواهد داشت.

در جناح راست خط حمله، یاسر آسانی به عنوان یکی از امیدهای گل‌زنی استقلال شناخته می‌شود و در سمت چپ، علیرضا کوشکی پس از غیبت انضباطی، به ترکیب اصلی بازگشته است. در نوک خط حمله نیز، سعید سحرخیزان که در بازی قبلی گل تیمش را به ثمر رساند، حضور دارد و امیدوار است روند گل‌زنی‌اش را ادامه دهد.

ترکیب استقلال مقابل فولاد خوزستان به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، عارف غلامی، سامان فلاح، رامین رضاییان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی