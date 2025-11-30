خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام برنامه مسابقات هفته‌های چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر

اعلام برنامه مسابقات هفته‌های چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر
کد خبر : 1721025
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه مسابقات هفته های چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر باشگاه های فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته چهاردهم؛ صرفه جویی در مصرف انرژی

یکشنبه ۲۳ آذر

تراکتور تبریز – پیکان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

پرسپولیس - آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

دوشنبه ۲۴ آذر

ملوان بندر انزلی - فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۶- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

خیبر خرم‌آباد – استقلال – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه تختی خرم آباد 

چادرملوی اردکان - استقلال خوزستان – ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان– ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

فولاد خوزستان – فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

چهارشنبه ۲۶ آذر

ذوب‌آهن اصفهان- شمس آذر قزوین– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

 

هفته پانزدهم؛ گرامیداشت ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی

پنجشنبه ۴ دی

آلومینیوم اراک - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

استقلال خوزستان - ذوب‌آهن اصفهان - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

جمعه ۵ دی

مس رفسنجان - پرسپولیس– ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

فجر سپاسی شیراز - فولاد خوزستان– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز

شنبه ۶ دی

پیکان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شمس آذر قزوین - تراکتور تبریز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

فولاد مبارکه سپاهان - چادرملوی اردکان– ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

یکشنبه ۷ دی

استقلال - گل‌گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای شهر قدس

معوقه هفته هفتم

چهارشنبه ۱۰ دی

تراکتور تبریز-ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز

معوقه هفته دهم

پنجشنبه ۱۱ دی

فولاد مبارکه سپاهان-استقلال– ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

 

هفته شانزدهم؛ گرامیداشت مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

جمعه ۲۶ دی

پیکان تهران -ذوب‌آهن اصفهان – ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد خوزستان -چادرملوی اردکان – ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۲۷ دی

شمس آذر قزوین- استقلال خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

آلومینیوم اراک- گل‌گهر سیرجان – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

فولاد مبارکه سپاهان -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۶- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

مس رفسنجان -خیبر خرم‌آباد – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - تراکتورتبریز – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

یکشنبه ۲۸ دی

فجر سپاسی شیراز -پرسپولیس – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه پارس شیراز

هفته هفدهم؛ گرامیداشت ولادت امام حسین (ع) ، روز پاسدار ، ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز

پنجشنبه ۲ بهمن 

خیبر خرم‌آباد -آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی خرم آباد 

تراکتور تبریز- مس رفسنجان – ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

ملوان بندر انزلی -فولاد خوزستان – ساعت ۱۶- ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

ذوب‌آهن اصفهان -استقلال – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

استقلال خوزستان- پیکان تهران – ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی آبادان

جمعه ۳ بهمن

گل‌گهر سیرجان -فجر سپاسی شیراز– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

چادرملوی اردکان- شمس آذر قزوین – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدای شهر قدس

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی