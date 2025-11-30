خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت بیشترین پاس گل تاریخ توسط اسطوره آرژانتینی

ویدیو: مسی پوشکاش و پله را کنار زد

ویدیو: مسی پوشکاش و پله را کنار زد
کد خبر : 1720980
لینک کوتاه کپی شد.

لیونل مسی با ثبت پاس گل در بازی دیشب اینتر میامی برابر نیویورک سیتی، به آمار بیشترین ‌تعداد پاس گل در طول تاریخ دست یافت. این بازیکن تاکنون بیش از 405 پاس گل ثبت کرده است.‌

به گزارش ایلنا، لیونل  مسی در جریان پیروزی اینتر میامی برابر نیویورک سیتی بار دیگر نقشی محوری داشت؛ لمس‌های دقیق، سرعت تصمیم‌گیری و همان آرامش خاصی که از دوران بارسلونا تا امروز امضای بازی او بوده، زمینه‌ساز گل تیم شد و رکورد تاریخی او را رقم زد. در پس این عدد، فقط یک آمار ساده نیست؛ روایت بیش از دو دهه بازی‌سازی، نگاه تیزبین، و درک منحصربه‌فرد از لحظه‌ای است که یک پاس می‌تواند مسیر یک مسابقه را تغییر دهد.

پوشکاش با ۴۰۴ پاس گل و پله با ۳۶۹ همچنان در میان نام‌های بزرگ باقی می‌مانند، اما جایگاه مسی حالا بالاتر از همه قرار گرفته است؛ گامی دیگر در مسیر اسطوره‌ای که نه تنها گل می‌زند، بلکه فوتبال را برای هم‌تیمی‌هایش ساده‌تر، روان‌تر و زیباتر می‌کند. رکوردی که شاید سال‌ها طول بکشد تا حتی کسی به آن نزدیک شود.

حجم ویدیو: ۳۴.۳۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۳۷ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی