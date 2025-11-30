ویدیو: مسی پوشکاش و پله را کنار زد

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در جریان پیروزی اینتر میامی برابر نیویورک سیتی بار دیگر نقشی محوری داشت؛ لمس‌های دقیق، سرعت تصمیم‌گیری و همان آرامش خاصی که از دوران بارسلونا تا امروز امضای بازی او بوده، زمینه‌ساز گل تیم شد و رکورد تاریخی او را رقم زد. در پس این عدد، فقط یک آمار ساده نیست؛ روایت بیش از دو دهه بازی‌سازی، نگاه تیزبین، و درک منحصربه‌فرد از لحظه‌ای است که یک پاس می‌تواند مسیر یک مسابقه را تغییر دهد.

پوشکاش با ۴۰۴ پاس گل و پله با ۳۶۹ همچنان در میان نام‌های بزرگ باقی می‌مانند، اما جایگاه مسی حالا بالاتر از همه قرار گرفته است؛ گامی دیگر در مسیر اسطوره‌ای که نه تنها گل می‌زند، بلکه فوتبال را برای هم‌تیمی‌هایش ساده‌تر، روان‌تر و زیباتر می‌کند. رکوردی که شاید سال‌ها طول بکشد تا حتی کسی به آن نزدیک شود.

