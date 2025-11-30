سنگ تمام باشگاه عراقی برای علیرضا منصوریان (عکس)
باشگاه الطلبه عراق به سرمربی ایرانی و جدید خود خیر مقدم گفت.
به گزارش ایلنا، روز گذشته خبر رسمی عقد قرارداد علیرضا منصوریان با باشگاه عراقی الطلبه منتشر شد تا مشخص شود این چهره شناخته شده فوتبال ایران بعد از دو سال، قرار است یکبار دیگر در قامت سرمربی فعالیت کند.
منصوریان که در سابقهاش هدایت تیمهای نفت تهران، استقلال، ذوب آهن، آلومینیوم و و صنعت نفت و فولاد به چشم میخورد، حالا قرار است اولین مربیگری خود در خارج از ایران را تجربه کند.
به همین خاطر باشگاه عراقی نیز در رسانه رسمی خود به این مربی ایرانی خوشآمد گفت.
در پیام رسانه باشگاه الطلبه آمده:"به سرمربی افسانهای، علی منصوریان، خوشآمد میگوییم. حضور شما در باشگاه الطلبه برای ما افتخار بزرگی است. با امید به اینکه با رهبری شما روزهای باشکوه و پیروزیهای بزرگ در پیش داشته باشیم.به بغداد و خانواده بزرگ الطلبه خوش آمدید، استاد!"