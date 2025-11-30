به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال، بار دیگر در آستانه یک دیدار حساس، با تهدید محرومیت از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مواجه شده است.

ساپینتو روز گذشته در نشست خبری پیش از بازی، صراحتاً نسبت به نحوه قضاوت دیدار اخیر پرسپولیس و شمس آذر اظهار نگرانی کرد و همین موضوع، زمینه را برای احضار مجدد او به کمیته انضباطی فراهم ساخت.

سوابق و شرایط محرومیت تعلیقی

سرمربی استقلال در پی اتفاقات لیگ بیست‌ودوم، به دلیل بدرفتاری در فینال جام حذفی مقابل پرسپولیس، با حکم چهار ماه محرومیت از سوی کمیته انضباطی مواجه شده بود.

با این حال، در حکمی که پیش‌تر صادر شده بود، دو ماه از این محرومیت چهار ماهه به حالت تعلیق درآمد. بر اساس تصمیم کمیته انضباطی در آن زمان، محرومیت چهار ماهه از تاریخ ۲۰ تیرماه آغاز و در تاریخ ۲۰ مهرماه به پایان رسید و این مربی توانست از بازی هفته هفتم لیگ برتر (مقابل مس رفسنجان) روی نیمکت آبی‌ها بنشیند.

نکته کلیدی در حکم تعلیق، این بود که:«در صورت تکرار بدرفتاری‌های گذشته، بار دیگر این محرومیت به حالت اجرا درخواهد آمد.»

نگرانی از غیبت در حساس‌ترین بازی فصل

اکنون، احضار سریع ساپینتو به دلیل اظهارنظر اخیرش درباره داوری، زنگ خطر را برای باشگاه استقلال به صدا درآورده است. با توجه به سوابق قبلی کمیته انضباطی در برخورد با اظهارات انتقادی، احتمال دارد این کمیته رفتارهای اخیر ساپینتو را مصداق «تکرار بدرفتاری» تشخیص دهد.

اگر کمیته انضباطی حکم به فعال شدن محرومیت تعلیقی (۲ ماه باقی‌مانده) بدهد، ریکاردو ساپینتو دیدار حساس دربی پایتخت که در تاریخ ۱۴ آذرماه برگزار می‌شود را از دست خواهد داد.

باشگاه استقلال و هوادارانش در حالی که برای مصاف حیاتی مقابل رقیب سنتی آماده می‌شوند، با نگرانی پیگیر تصمیمات کمیته انضباطی هستند تا مشخص شود آیا سرمربی پرتغالی تیمشان اجازه حضور روی نیمکت در حساس‌ترین بازی فصل را خواهد داشت یا خیر.

