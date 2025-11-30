به گزارش ایلنا، میلاد سورگی، بازیکن شمس آذر قزوین، صحبت‌های مفصلی درباره وضعیت تیمش، روند داوری‌ها، شرایط مالی بازیکنان شمس‌آذر و حتی احتمال بازگشتش به پرسپولیس را مطرح کرد. او با اشاره به صحنه‌های داوری بازی‌های اخیر، از فشاری که روی این تیم لیگ برتری وارد شده انتقاد کرد. او همچنین سورگی درباره رقم قرارداد پایینش در لیگ برتر صحبت کرد.

سورگی در ابتدا از صحبت امتناع کرد و گفت: شرایط جوری است که زیاد صحبت نکنیم بهتر است. چون بعد از بازی پرسپولیس هست نمی‌خواهم صحبت خاصی کنم که هواداران ناراحت شوند.

او درباره شرایط فنی بازی شمس آذر مقابل پرسپولیس گفت: خدا را شکر بازی خوبی بود و تماشاگرپسند بود. همانطور که قبل از بازی گفتم دوست داشتیم که هر دوتیم یک بازی خوب انجام بدهند ولی نتیجه چیزی که ما می‌خواستیم نشد. تاجایی که توانستم تلاشم را کردم تا به تیمم کمک کنم ولی نشد. حداقل باید بازی را مساوی تمام می‌کردیم.

سورگی درباره داوری‌ها در بازی‌های شمس آذر گفت: بحث این هفته نیست. ما از اول فصل می‌بینیم که چقدر ضرر کردیم. نمی‌دانم با باشگاه شمس آذر مشکلی هست یا نیست. بازی با استقلال تهران هم پنالتی ما را نگرفتند.

او درباره صحنه VAR که نشان می‌دهد پایش در کنار پای براجعه قرار دارد توضیح داد: پایش روی پای من نرفته ولی پایش باعث برهم زدن تعادل من شد. فکر می‌کنم بالای زانویم خورد. من آن فیلم را خیلی دیدم. استوک به استوک را چک کردند در صورتی که با زانو به پای من زدند. مارک کلاتنبرگ هم گفت پنالتی بود.

میلاد سورگی از علاقه‌اش به بازگشت به پرسپولیس اینطور صحبت کرد: معلوم است که دوست داریم. به نظرم هر بازیکنی دوست دارد روزی به پرسپولیس برگردد. تلاش‌مان را می‌کنیم ولی باید به آن حد و اندازه‌ای برسیم که دوباره بتوانیم برگردیم و جوری برگردیم که به خوبی به پرسپولیس کمک کنیم. نمی‌دانم کِی می‌شود هرچه خدا بخواهد.

سورگی درباره بازی‌های جام حذفی و احتمال رویارویی دوباره با پرسپولیس گفت: به هر کدام از تیم‌های (پرسپولیس یا تراکتور) بخوریم واقعا بازی سختی است. ترجیحی ندارم و فرقی نمی‌کند هر دو تیم واقعا تیم‌های خوبی هستند.

او درباره بازی بعد مقابل خیبر خرم آباد با سرمربی‌گری مهدی رحمتی، مربی سابق‌شان گفت: خیبر از لحاظ مالی خیلی بیشتر از ما خرج کرده است. حتی قرارداد من به نسبت بازیکنان حریف خیلی ناچیز است و اصلا چنین رقم کمی که من می‌گیرم در لیگ برتر ایران نایاب است. چه بگویم. امیدوارم قراردادم را افزایش بدهند. باید با باشگاه هم صحبتی داشته باشیم. خودشان می‌دانند ولی واقعا من رقم خیلی کمی می‌گیرم.

او درباره قراردادش در زمان بازی برای پرسپولیس گفت: آن موقع هم رقم زیادی نمی‌گرفتم. خیلی کمتر بود. نصف این رقم ناچیزی که در شمس آذر می‌گیرم را از پرسپولیس می‌گرفتم.

میلاد سورگی درباره رزومه‌ خودش و حضور در تیم بزدگسالان پرسپولیس گفت: من یک سال امید پیکان بودم و یک سال هم امید پرسپولیس بودم. در آکادمی که بازی می‌کردم آقای اوسمار دستیار آقا یحیی بود و بازی‌ها را دید و ما را به تمرینات بزرگسالان آورد. خود اوسمار سر بازی‌ها بود و ما را بالا آورد.

او درباره تجدید دیدارش با اوسمار و گفت و گویی که در بازی گذشته مقابل پرسپولیس داشته گفت: در این بازی هم او را دیدم و احوال پرسی کردیم. چیز خاصی نگفت. قبل از بازی آرزوی موفقیت کرد و بعد از بازی هم گفت همینجوری ادامه بده.

سورگی درباره فرصت بیشتر به بازیکنان پایه در یک سال گذشته و بازی کردن براجعه و سهیل صحرایی گفت: شرایط خیلی متفاوت است. در تیمی که ما بودیم ۶ تا ۷ تا هم پستی داشتیم و کاپیتان‌های تیم هم بازیکنان درجه یکی بودند. باز هم در بین آن بازیکنان من هم بازی می‌کردم. ولی شرایط خیلی فرق می‌کند و آن موقع خیلی سخت‌تر بود تا الان. خیلی خوشحالم که هرسال بازیکنان جوانی می‌آیند و بازی می‌کنند. پرسپولیس در این چند سال خیلی خوب بازیکن از آکادمی می‌آورد. من خیلی هم خوشحال بودم جلوی براجعه بازی می‌کردم و با یعقوب و سهیل و امیررضا رفیعی رفیق هستم. هر سه بازیکنان بسیار خوبی هستند.

سورگی در ادامه از اهدافش گفت: امیدوارم همینطور ادامه بدهم و شرایط تیم‌مان از این بهتر بشود. داوری‌های ما از اول فصل خیلی بد بوده و به ضرر ما بوده است. امیدوارم واقعا یک تلنگری ایجاد بشود. کمیته داوران خیلی عجیب است. هر هفته به ضرر ما گرفته می‌شود. ان‌شاالله که درست بشود. اگر امتیازاتی که بخاطر داوری از دست دادیم را می‌گرفتیم حداقل هفتم، هشتم جدول بودیم.

او در پایان یک بار دیگر در مورد علاقه‌ای که برای بازگشت به پرسپولیس دارد گفت: هر چیزی به موقعش است. هر موقع که وقتش بود با افتخار برمی‌گردیم. ان‌شالله سال‌های بعد در لباس پرسپولیس باشم.

انتهای پیام/