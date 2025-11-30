نارضایتی فلیک پس از پیروزی بارسلونا: ابراز نگرانی جدی مربی به رافینیا

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک پس از پیروزی سه بر یک تیمش مقابل آلاوس در ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ، کاملاً راضی به نظر نمی‌رسید. سرمربی بارسلونا در نشست خبری پس از بازی اذعان کرد که برای اجرای کامل سبک بازی مورد نظرش، انتظار بهبود بیشتری از عملکرد جمعی تیم دارد.

دوربین‌های DAZN پس از سوت پایان، نگرانی او را در جریان گفتگوی کوتاهی با رافینیا شکار کردند. فلیک با حالتی جدی و نگاهی متفکر، چند بار سرش را تکان داد و به‌نظر می‌رسید از آنچه در طول بازی مقابل آلاوس مشاهده کرده، ناراحت است.

با این حال، طبق گزارش TV3، دلیل اصلی عصبانیت و نارضایتی فلیک، بیشتر به واکنش داوران و فقدان ارتباط آن‌ها با کادر فنی مربوط می‌شد؛ مشکلی که به یک چالش مداوم تبدیل شده است.

در جریان این مسابقه، اورتیس آریاس، داور بازی، ژوزه رامون دلافوئنته (مربی دروازه‌بان‌ها) را در دقیقه ۶۵ و مارکوس سورگ (دستیار مربی) را در دقیقه ۹۰ به دلیل اعتراض به کمک داوران از زمین اخراج کرد.

سرمربی بارسا در نشست خبری ناراحتی خود را ابراز کرد: «از داور چهارم پرسیدم که چه اتفاقی افتاده، اما او گفت هیچ چیز. کمبود ارتباط با داور چهارم وجود داشت. اگر او به من گفته بود که به نیمکت تیمم بگویم آرام باشند، حتماً این کار را می‌کردم.»

اظهارات رافینیا درباره گفتگوی خصوصی

از رافینیا درباره صحبتش با فلیک سؤال شد و این ملی‌پوش برزیلی اعتراف کرد که «سرمربی احساس می‌کرد ما می‌توانستیم در زمین عملکرد بسیار بهتری داشته باشیم» که این موضوع باعث نگرانی او شده است.

رافینیا در مورد گفت‌وگویش با فلیک گفت:«ما به عنوان بازیکن هم می‌دانیم که می‌توانیم بهتر عمل کنیم. احساس او این است که تیم در بهترین حالت خود بازی نمی‌کند. فکر می‌کنم ما در بهترین فرم نیستیم و باید خیلی پیشرفت کنیم. در بازی امروز، مهم‌ترین چیز این بود که با پیروزی زمین را ترک کنیم. ما زمان داریم تا ایرادات را برطرف کنیم. مطمئنم به بهترین فرم خود باز خواهیم گشت و با بازی خوب، پیروز خواهیم شد، اما اگر بازی‌هایی وجود داشته باشد که مجبور باشیم بد بازی کنیم و ببریم، برایم اهمیتی ندارد. مهم پیروزی است.»

فلیک همچنین در نشست خبری درباره رافینیا صحبت کرد و خاطرنشان ساخت که این بازیکن برزیلی «انرژی زیادی به ما می‌دهد و بسیار مهم است.» او افزود که «بازگشت او به ترکیب عالی است.» بازیکن شماره ۱۱ بارسا یک مهره کلیدی برای حفظ عملکرد روان تیم فلیک محسوب می‌شود.

