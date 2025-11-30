دربی پیشکسوتان با تساوی پرگل به پایان رسید

به گزارش ایلنا، پیشکسوتان سرخابی در جزیره کیش به مصاف هم رفتند و این دیدار زیبا و دیدنی با تساوی سه بر سه به پایان رسید.

گل‌های پرسپولیس در این بازی توسط مهدی صالح‌پور (۲ گل) و محمد پروین به ثمر رسید.

پرسپولیس با بازیکنانی چون؛ مرتضی فنونی‌زاده، رضا جباری، سعید نعیم‌آبادی، حمید درخشان، بهزاد داداش‌زاده، محمد پروین، محمدرضا مهدوی، نبی‌الله باقریها، محمد برزگر، قاسم موسوی، مجتبی شیری، مهدی صالح‌پور، محمود خوراکچی، علیرضا دلیخون، حسن شیرمحمدی و… با هدایت ناصر ابراهیمی، بهروز سلطانی و جواد منافی به میدان رفت.

استقلال هم با بازیکنانی چون؛ محمد نوازی، سعید عزیزیان، علیرضا اکبرپور، مجید نامجو مطلق، محمد مومنی، آرش برهانی، ایمان عالمی، حمید عزیززاده، علی لطیفی، محمدرضا شکورزاده، مهدی امیرآبادی و… با هدایت حسن روشن و شاهرخ بیانی در این دیدار حضور داشت.

این مسابقه پیش بازی دربی ۱۰۶ پایتخت بود که قرار است روز جمعه هفته جاری به میزبانی پرسپولیس در اراک برگزار شود.

انتهای پیام/