پرسپولیس و هاشمیان در بن‌بست همیشگی!

با وجود گذشت چند هفته از کنار گذاشته شدن وحید هاشمیان، روند جدایی او از پرسپولیس همچنان بدون نتیجه مانده و مذاکره میان طرفین به نقطه توافق نرسیده است.

به گزارش ایلنا، سرمربی سابق پرسپولیس که پس از هفته هشتم از سمت خود کنار گذاشته شد، هنوز موفق نشده پرونده مالی‌اش را با باشگاه ببندد. طی روزهای گذشته جلساتی میان نمایندگان او و مدیران پرسپولیس برگزار شد، اما نه باشگاه حاضر شد از خواسته‌های خود عقب‌نشینی کند و نه هاشمیان، که همین موضوع باعث ادامه‌دار شدن اختلافات شده است.

ماجرا از آنجا پیچیده شد که قرارداد ثبت‌شده هاشمیان در سازمان لیگ، ۱۵ میلیارد تومان بود و پرسپولیس نیز تا زمان قطع همکاری، مبلغی نزدیک به همین رقم را به او پرداخت کرده است. اما مسئله اصلی، یک چک ۳۵ میلیارد تومانی است که پیش از فصل از سوی بانک شهر، مالک باشگاه، به هاشمیان داده شد. این چک بخشی از روش باشگاه برای پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان بود؛ روشی که در ادامه با دریافت تعهداتی برای همکاری تبلیغاتی همراه شد.

اکنون با توجه به اینکه هاشمیان دیگر سرمربی پرسپولیس نیست، امکان ایفای تعهدات تبلیغاتی برای او وجود ندارد و بانک شهر خواستار بازگرداندن چک شده است. در صورتی که این چک بازگردانده نشود، بانک قصد دارد از مسیر حقوقی موضوع را پیگیری کند و آن را به اجرا بگذارد.

در سوی مقابل، هاشمیان نیز معتقد است نسبت به مطالبات خود محق است و در صورت ادامه اختلاف، می‌تواند از طریق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کند. به این ترتیب، هم باشگاه و هم سرمربی سابق، ابزار حقوقی لازم را برای پیگیری پرونده در اختیار دارند و هیچ‌کدام فعلاً تمایلی به عقب‌نشینی نشان نداده‌اند.

بنابراین، پرونده جدایی هاشمیان از پرسپولیس وارد مرحله‌ای پیچیده شده و در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای مصالحه دیده نمی‌شود.  بن‌بستی که اگر ادامه پیدا کند می‌تواند به یک دعوای حقوقی تمام‌عیار میان سرمربی سابق و باشگاه پرسپولیس تبدیل شود.

