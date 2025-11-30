رافینیا: میدانم که به همتیمیهایم سخت میگیرم
رافینیا، ستاره بارسلونا، درباره تأثیرش بر فشار بازی و عملکرد تیمی صحبت کرد و به اهمیت حمله در تقویت دفاع اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، رافینیا یکی از بهترین بازیکنان شب گذشته در دیدار اخیر بود. او پس از بازیهای کوتاه مقابل اتلتیک بیلبائو و چلسی، به ترکیب اصلی بازگشت و در بازی مقابل آلاوس، دو پاس گل برای دو گل اول تیم ارائه داد، هرچند که پاس گل اول به دلیل لمس توپ توسط لواندوفسکی، بعداً لغو شد. او در مصاحبهای با DAZN گفت:"مهم نیست که آیا پاس گل حساب میشود یا نه، مهم این است که لامین توانست گل بزند و بازی را مساوی کند. من سعی میکنم در دقایقی که در زمین هستم، بهترین عملکرد را داشته باشم و از اینکه در ترکیب اصلی بازی میکنم، خوشحالم، اما هدف من کمک به تیم تا حد ممکن است و از این موضوع خوشحالم."
بهبود وضعیت جسمانی
"تلاش میکنم تا به شرایط ایدهآل جسمانیام برگردم. هنوز برای بازی ۹۰ دقیقه آماده نیستم، اما وقتی در زمین هستم، سعی میکنم تمام توانم را بگذارم. در نیمه دوم، خستگی را احساس کردم. در حال کار کردن برای بهبود وضعیت خود هستم و امیدوارم هرچه زودتر به فرم ایدهآل برگردم."
فشار و دفاع
"من اغلب میگویم که بهترین دفاع با یک حمله خوب آغاز میشود. کمک به دفاع با فشار بسیار حیاتی است. سعی میکنم کار را برای مدافعان خود آسانتر و برای حریف سختتر کنم. سعی میکنم فشار بیاورم و فضا را از مدافعان مرکزی تیم حریف بگیرم تا بتوانیم مالکیت توپ را در دست بگیریم. وقتی تیم به خوبی پشت سرم فشار میآورد، این خوب است، اما من اغلب بدون فکر این کار را میکنم. فقط میدوم تا هر چه سریعتر توپ را پس بگیرم."
فشار و انتظارات
"گاهی احساس میکنم که کمی فشار میآورم. بسیاری از مواقع همتیمیهایم فکر میکنند که زیاد صحبت میکنم، که مزاحم هستم و از آنها توقع زیادی دارم، اما این فقط بخشی از شخصیت من است. من از افرادی که میدانم میتوانند بیشتر از اینها ارائه دهند، توقع بیشتری دارم. این مسئولیت را میپذیرم و سپس در رختکن یکدیگر را در آغوش میکشیم و پیروزی را جشن میگیریم."
نسخه بهترین
"مربی احساس میکند که ما میتوانیم در زمین کارهای بیشتری انجام دهیم و ما نیز میدانیم که میتوانیم بهتر بازی کنیم. احساس او این است که تیم در بهترین فرم خود بازی نمیکند و من نیز با او موافقم. ما باید خیلی بیشتر بهبود یابیم، اما با این حال، فکر میکنم مهمترین نکته امروز کسب پیروزی بود. ما زمان داریم تا اشتباهاتمان را اصلاح کنیم و مطمئنم که به بهترین فرم خود برمیگردیم. ما با بازی خوب پیروز خواهیم شد، اما اگر در برخی بازیها بد بازی کنیم، برایم اهمیتی ندارد؛ مهم این است که پیروز شویم."