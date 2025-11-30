به گزارش ایلنا، گمانه‌زنی‌ها درباره تعویق احتمالی بازی استقلال و فولاد از روز گذشته شدت گرفته بود؛ زمزمه‌هایی که با افزایش آلودگی هوای تهران و تعطیلی مسابقات غیرفوتبال حرفه‌ای توسط هیئت فوتبال تهران شکل گرفت، اما نهایتاً مشخص شد این تصمیم شامل رقابت‌های لیگ برتر نمی‌شود و مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص سازمان لیگ است.

بر اساس مقررات داخلی و بین‌المللی، در صورتی که شاخص آلودگی هوا از عدد ۲۰۰ عبور کند، مسابقه باید لغو شود. با این حال، کیفیت هوا در شهرقدس طی ۲۴ ساعت گذشته روندی کاهشی داشته و همین مسئله احتمال لغو بازی را از ابتدا کم‌رنگ می‌کرد.

سامانه پایش کیفیت هوا صبح امروز (یکشنبه) عدد ۱۰۰ را برای شهرقدس ثبت کرد؛ رقمی که نشان می‌دهد وضعیت هوا نسبت به روز گذشته به شکل قابل توجهی بهبود یافته و در محدوده قابل‌قبول برای برگزاری مسابقات است.

در همین چارچوب، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزارش‌های نهایی، اعلام کردند دیدار استقلال و فولاد بدون هیچ تغییری در برنامه، امروز برگزار خواهد شد. دو تیم نیز که از روز گذشته در اردو به سر می‌برند، آماده حضور در ورزشگاه شهدای شهرقدس شده‌اند.

بر این اساس، استقلال و فولاد از ساعت ۱۶:۱۵ امروز (یکشنبه) طبق برنامه قبلی به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ مسابقه‌ای حساس در هفته یازدهم لیگ برتر که بدون نگرانی از بابت شرایط جوی برگزار می‌شود.

