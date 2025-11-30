ترکیب احتمالی فولاد خوزستان برای مصاف با استقلال

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد خوزستان در حالی مهیای نبرد مهم هفته یازدهم مقابل استقلال می‌شود که شاگردان یحیی گل‌محمدی پس از دو پیروزی ارزشمند برابر پیکان در لیگ و استقلال خوزستان در جام حذفی، با روحیه‌ای بالا راهی تهران شده‌اند.

فولاد که حالا نشانه‌های بازگشت به فرم مطلوب را آشکار کرده، امیدوار است روند رو به رشد خود را در لیگ برتر نیز ادامه دهد و یک بار دیگر مانند آخرین تقابلش با استقلال در تهران، با دست پر زمین مسابقه را ترک کند.

برای این دیدار، حامد لک همچنان گزینه اصلی و مطمئن یحیی گل‌محمدی در چارچوب دروازه خواهد بود؛ گلری باتجربه که در هفته‌های اخیر نقش مهمی در موفقیت فولاد ایفا کرده و حالا باید مقابل خط حمله سرزنده استقلال ایستادگی کند.

در خط دفاعی نیز ترکیب احتمالی فولاد شامل حضور علی نعمتی و محمد قریشی در مرکز دفاع خواهد بود؛ زوجی که وظیفه سنگینی برای مهار مهاجمان استقلال خواهند داشت.

در سمت چپ، ابوالفضل رزاق‌پور یکی از چهره‌های درخشان این فصل فولاد همچنان گزینه اصلی است و در سمت راست نیز سینا مریدی بازیکن چندپسته و با تجربه فولاد احتمالاً نقش مدافع راست را بر عهده می‌گیرد و تلاش می‌کند ثبات لازم را در این منطقه از زمین ایجاد کند.

در میانه میدان، دو هافبک جنگنده و تخریبی فولاد یعنی سینا اسدبیگی و پوریا سرآبادانی مأموریت دارند با پرس، دوندگی و قطع توپ‌های پیاپی، اجازه ندهند هافبک‌های طراح استقلال ریتم دلخواه‌شان را پیدا کنند. در بخش کناری میدان، ساسان انصاری به‌عنوان وینگر راست عنصر تهاجمی مهم تیم خواهد بود و در سمت چپ نیز محمدرضا کشاورزی بازیکن جوانی که اعتماد یحیی گل‌محمدی را به‌خوبی به دست آورده احتمالاً بار دیگر در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد.

در خط حمله نیز سرمربی فولاد دو انتخاب دارد؛ استفاده از یک مهاجم یا بازی با دو گزینه تهاجمی. در صورت انتخاب سیستم دو مهاجم، احسان محروقی و گوستاوو بلانکو دو امید فولاد برای باز کردن دروازه استقلال خواهند بود.

ترکیب احتمالی فولاد مقابل استقلال:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، محمدرضا کشاورزی، گوستاوو بلانکو، احسان محروقی

