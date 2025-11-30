مرحله انتخابی قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا - هند
پیام نوجوانان ایران برای بازی نهایی: آماده صعود با صلابت هستیم
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز باید گام نهایی را برای صعود به جام ملتها مقابل هند با صلابت بردارد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امشب (یکشنبه) آخرین و حساسترین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سآل سال آسیا برگزار میکند.
جایی که شاگردان ارمغان احمدی باید به مصاف میزبان گروه بروند. در میان هیاهوی تماشاگران حریف و ورزشگاهی مملو از اهالی شهر احمدآباد هند.
نوجوانان ایران با دو پیروزی چشمگیر مقابل چینتایپه و فلسطین و تساوی ارزشمند برابر لبنان، با ۷ امتیاز مقتدرانه در صدر گروه D ایستادهاند اما این صدرنشینی برای آنها پایان کار نیست و صعودشان هنوز قطعی نشده؛ به همین دلیل آمدهاند تا مقابل هند نشان دهند تیمی که برای برد ساخته شده، به تساوی فکر نمیکند. میدانند که امشب زمین مسابقه جایی است برای اثبات شخصیت، نمایش شجاعت و صعود با اقتدار.
در سوی دیگر، تساوی صفر_ صفر با فلسطین، برد ۳ بر یک مقابل چین تایپه و شکست ۲ بر صفر از لبنان، چهرهای پرنوسان از تیم هند نشان میدهد. هرچند نمیتوان امتیاز میزبانی و حمایت طرفداران را برای هندیها نادیده گرفت.
با وجود تمام این مسائل، فضای اردوی ایران پر از انرژی، ایمان و اعتمادبهنفس است. چهره بازیکنان نوجوان نشان میدهد به خوبی میدانند چه فرصتی پیشرو دارند؛ فرصتی برای اینکه نهفقط صعود کنند، بلکه با یک نمایش محکم و یک پیروزی قاطع، به همه نشان دهند ستارههای آینده فوتبال ایران میخواهند راهی درخشان را تا رسیدن به قلههای بسیار بزرگتر طی کنند.
پیام این تیم روشن است:
ایران نیامده تا فقط به جام ملتها صعود کند بلکه آمده تا بدرخشد و مقتدرانه نام خود را بلندتر از همیشه فریاد بزند.