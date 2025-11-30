خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرحله انتخابی قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا - هند

پیام نوجوانان ایران برای بازی نهایی: آماده صعود با صلابت هستیم

پیام نوجوانان ایران برای بازی نهایی: آماده صعود با صلابت هستیم
کد خبر : 1720708
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز باید گام نهایی را برای صعود به جام ملت‌ها مقابل هند با صلابت بردارد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امشب (یکشنبه) آخرین و حساس‌ترین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سآل سال آسیا برگزار می‌کند.

جایی که شاگردان ارمغان احمدی باید به مصاف میزبان گروه بروند. در میان هیاهوی تماشاگران حریف و ورزشگاهی مملو از اهالی شهر احمدآباد هند.

نوجوانان ایران با دو پیروزی چشمگیر مقابل چین‌تایپه و فلسطین و تساوی ارزشمند برابر لبنان، با ۷ امتیاز مقتدرانه در صدر گروه D ایستاده‌‌اند اما این صدرنشینی برای آن‌ها پایان کار نیست و صعودشان هنوز قطعی نشده؛ به همین دلیل آمده‌اند تا مقابل هند نشان دهند تیمی که برای برد ساخته شده، به تساوی فکر نمی‌کند. می‌دانند که امشب زمین مسابقه جایی است برای اثبات شخصیت، نمایش شجاعت و صعود با اقتدار.

در سوی دیگر، تساوی صفر_ صفر با فلسطین، برد ۳ بر یک مقابل چین تایپه و شکست ۲ بر صفر از لبنان، چهره‌ای پرنوسان از تیم هند نشان می‌دهد. هرچند نمی‌توان امتیاز میزبانی و حمایت طرفداران را برای هندی‌ها نادیده گرفت.

با وجود تمام این مسائل، فضای اردوی ایران پر از انرژی، ایمان و اعتمادبه‌نفس است. چهره بازیکنان نوجوان نشان می‌دهد به خوبی می‌دانند چه فرصتی پیش‌رو دارند؛ فرصتی برای اینکه نه‌فقط صعود کنند، بلکه با یک نمایش محکم و یک پیروزی قاطع، به همه نشان دهند ستاره‌های آینده فوتبال ایران می‌خواهند راهی درخشان را تا رسیدن به قله‌های بسیار بزرگ‌تر طی کنند.

پیام این تیم روشن است:

ایران نیامده تا فقط به جام ملت‌ها صعود کند بلکه آمده تا بدرخشد و مقتدرانه نام خود را بلندتر از همیشه فریاد بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود