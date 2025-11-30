خبرگزاری کار ایران
اینترمیامی با درخشش مسی به فینال MLS رسید

اینتر میامی با پیروزی قاطع ۵-۱ مقابل نیویورک سیتی اف‌سی در استادیوم چیس واقع در فورت لادردیل، فلوریدا، برای اولین بار در تاریخ خود به فینال MLS راه یافت.

به گزارش ایلنا، در این شب تاریخی، کاپیتان اینتر میامی، لیونل مسی، جام قهرمانی کنفرانس شرقی را بالای سر برد و ژرژ ماس، یکی از مالکین باشگاه، پیام "یک بازی دیگر" را تکرار کرد و به دنبال کسب افتخار در دیدار نهایی مقابل ونکوور وایت‌کپس است.

ماس در این مراسم گفت:"این [جام] برای شما، میامی، هواداران‌مان، 'لا فامیلیا' است. باشگاه تلاش فوق‌العاده‌ای انجام داد و نتیجه عالی بود. اما مهم‌تر از همه، این یک جام است و یک جام دیگر در پیش داریم. یک بازی دیگر."

اینترمیامی به دلیل قرار گرفتن در رتبه بالاتر جدول کلی فصل عادی MLS نسبت به وایت‌کپس، میزبانی فینال را بر عهده دارد. این تیم با کسب ۶۵ امتیاز در جایگاه سوم کنفرانس شرقی قرار گرفت، در حالیکه ونکوور با پیروزی ۳-۱ مقابل سن دیگو اف‌سی در استادیوم اسنپ‌درگون، موفق به کسب اولین عنوان قهرمانی کنفرانس غربی خود با ۶۳ امتیاز شد.

خاویر ماسکرانو، سرمربی اینترمیامی، در این باره گفت:"در مرحله پایانی فصل، که به دلیل ساختار این مسابقات شامل دو قهرمانی است -یکی فصل عادی و دیگری پلی‌آف- بسیار خوب است که این لحظه به وقوع پیوسته و اعتقاد ما را برای ادامه همین مسیر تقویت می‌کند."

او افزود:"زیرا فراتر از دستاورد امروز، که به عنوان قهرمان کنفرانس در تاریخ این باشگاه به یاد خواهد ماند و این دستاورد کوچکی نیست، مهم‌ترین چیز، جایزه اصلی، همین جام است."

تادئو آلینده، مهاجم اینتر میامی، در این دیدار با به ثمر رساندن دو گل از سه گل خود در ۲۳ دقیقه ابتدایی، حمله را به خوبی هدایت کرد. نیویورک در دقایق پایانی نیمه اول با گل جاستین هاوک به بازی برگشت، اما خط دفاعی اینتر میامی و دروازه‌بان روکو ریو مانع از ادامه روند مثبت تیم مهمان شدند.

در نیمه دوم، متئو سیلوتی، که در آگوست به اینتر میامی پیوسته بود، با پاس مسی، برتری اینتر میامی را به ۳-۱ افزایش داد و تلارکو سگویا نیز ۱۰ دقیقه پس از ورود به میدان، گل چهارم را به ثمر رساند.

آلینده، مهاجم ۲۶ ساله آرژانتینی که به صورت قرضی از سلتاویگو به اینتر میامی پیوسته، به عنوان بازیکن برتر میدان انتخاب شد. او در پلی‌آف‌ها ۸ گل به ثمر رساند که شامل سه بازی چندگله برای کمک به اینتر میامی در رسیدن به فینال بود.

اینتر میامی در دور اول پلی‌آف‌ها نشنویل اس‌سی را شکست داد و سپس در نیمه‌نهایی کنفرانس شرقی، مقابل اف‌سی سینسیناتی پیروز شد. این تیم در سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۰ نتوانسته بود از دور اول پلی‌آف‌ها عبور کند.

