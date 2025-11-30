هفته یازدهم لیگ برتر
ترکیب احتمالی استقلال مقابل فولاد خوزستان
تیم فوتبال استقلال در آستانه داربی پایتخت، امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف فولاد خوزستان میرود.
به گزارش ایلنا، استقلال در چارچوب هفتههای پایانی نیمفصل نخست لیگ بیستوپنجم، پیش از آنکه در داربی تهران مقابل پرسپولیس قرار گیرد، باید در شهرقدس به دیدار فولاد خوزستان برود. این مسابقه برای شاگردان ریکاردو سا پینتو اهمیت زیادی دارد؛ چرا که پیروزی میتواند آنها را پیش از داربی بالاتر از رقیب دیرینه در جدول قرار دهد.
رویارویی استقلال و فولاد در سالهای گذشته همواره با رقابتهای نزدیک و نتایج غیرقابلپیشبینی همراه بوده و حضور یحیی گلمحمدی روی نیمکت فولاد نیز حساسیت بازی را افزایش داده است. بررسی تقابلهای اخیر دو تیم نشان میدهد آخرین دیدارشان در لیگ گذشته با برتری فولاد در ورزشگاه آزادی همراه بود؛ نتیجهای که انتظار برای مسابقه امروز را بیشتر کرده است.
میودراگ بوژوویچ در مقطع کوتاه هدایت استقلال، در نبرد با فولاد نیز عملکرد مطلوبی نداشت و آبیپوشان پس از ۹ مسابقه متوالی، در وقت قانونی برابر فولاد شکست خوردند. همچنین شکست خانگی پس از ۱۰ بازی بدون باخت برابر این تیم، دو رکورد یک دههای استقلال را از بین برد.
در سوی مقابل، ریکاردو سا پینتو در دوره نخست حضورش عملکرد قابلقبولی مقابل فولاد بهجا گذاشت. استقلال در دیدار رفت با گل محمد محبی از شکست در تهران گریخت و در بازی برگشت در اهواز با گلهای مهدی قایدی و کوین یامگا، فولاد را دو بر صفر شکست داد. سا پینتو امیدوار است در مسابقه امروز رکورد شکستناپذیری خود برابر فولاد را حفظ کند و شکست فصل گذشته استقلال مقابل این تیم را جبران کند.
یحیی گلمحمدی نیز که بیش از هر تیمی در دوران مربیگری مقابل استقلال قرار گرفته، برای سیامینبار روی نیمکت رقیب آبیپوشان خواهد نشست. او فصل گذشته رکورد ۱۱ بازی بدون باخت مقابل استقلال را از دست داد اما همچنان امیدوار است پیش از داربی با گرفتن امتیاز از استقلال، نقش مهمی در رقابت بالانشینی پرسپولیس ایفا کند.
ترکیب احتمالی استقلال
آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا, دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلیزاده و سعید سحرخیزان.