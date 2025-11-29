صعود صالح اباذری به فینال کاراته جهان با پیروزی قاطع برابر حریف شیلیایی

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، صالح اباذری، ملی‌پوش وزن ۸۴+ کیلوگرم ایران، موفق شد با نمایشی مقتدرانه راهی مرحله نهایی شود. او در دیدار نیمه‌نهایی برابر رودریگو روخاس از شیلی قرار گرفت و این مسابقه را با نتیجه قاطع ۷ بر صفر به پایان رساند.

اباذری با این پیروزی ارزشمند، دومین فینالیست کاراته ایران در این دوره از مسابقات لقب گرفت و شانس کسب مدال طلا برای تیم ملی را افزایش داد.

