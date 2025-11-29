صعود صالح اباذری به فینال کاراته جهان با پیروزی قاطع برابر حریف شیلیایی
صالح اباذری با برتری ۷ بر صفر مقابل رودریگو روخاس از شیلی در مرحله نیمهنهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم، بهعنوان دومین فینالیست تیم ملی ایران در رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ قاهره معرفی شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، صالح اباذری، ملیپوش وزن ۸۴+ کیلوگرم ایران، موفق شد با نمایشی مقتدرانه راهی مرحله نهایی شود. او در دیدار نیمهنهایی برابر رودریگو روخاس از شیلی قرار گرفت و این مسابقه را با نتیجه قاطع ۷ بر صفر به پایان رساند.
اباذری با این پیروزی ارزشمند، دومین فینالیست کاراته ایران در این دوره از مسابقات لقب گرفت و شانس کسب مدال طلا برای تیم ملی را افزایش داد.