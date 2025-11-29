خبرگزاری کار ایران
کمیته انضباطی همچنان فعال: اینبار احضار دراگان اسکوچیچ

کد خبر : 1720666
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه ساعات پرکار و پر احضار کمیته انضباطی، سرمربی تراکتور نیز فراخوانده شد.

به گزارش ایلنا،   در ادامه روند صدور ابلاغیه‌های انضباطی برای چهره‌های لیگ برتری، این‌بار نوبت به دراگان اسکوچیچ رسیده است. سرمربی تراکتور تبریز باید به دلیل اظهارات مطرح‌شده در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر چادرملو اردکان، در کمیته انضباطی حاضر شود و توضیحات خود را ارائه کند.

بنابر اعلام رسمی کمیته انضباطی، اسکوچیچ موظف است ظرف ۴۸ ساعت آینده دیدگاه‌هایش درباره صحبت‌هایی که پس از مسابقه مطرح کرده را به این کمیته ارائه دهد. محور اصلی احضار او، اظهارات انتقادی نسبت به قضاوت داور مسابقه عنوان شده است.

اسکوچیچ در نشست خبری گفته بود هر بار که کوچک‌ترین اعتراضی مطرح می‌کند، بلافاصله با کارت زرد مواجه می‌شود و به باور او داوران باید در قضاوت بازی‌های تراکتور تحمل بیشتری نشان دهند. سرمربی تراکتور همچنین مدعی شده بود تصمیمات داوری در مسابقات این تیم با سخت‌گیری بیشتری اتخاذ می‌شود، در حالی‌که در بازی‌های دیگر داوران برای تصمیم‌گیری علیه برخی تیم‌ها دچار تردید هستند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرده بود داوران باید شخصیت قوی‌تری در زمین نشان دهند و میان تیم‌ها تفاوتی قائل نشوند. اسکوچیچ گفت در برخی مسابقات دیده است که داوران هنگام تصمیم‌گیری دچار تزلزل می‌شوند، اما در مواجهه با تراکتور آمادگی کامل برای صدور تصمیمات سخت دارند. او خواستار احترام برابر برای همه تیم‌های لیگ شد.

با این احضار، اسکوچیچ یکی دیگر از مربیانی است که در هفته‌های اخیر به دلیل انتقاد از داوری، باید پاسخگوی کمیته انضباطی باشد.

 

