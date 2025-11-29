واکنش تاجرنیا به شایعات: حرف بازی بدون تماشاگر را هم نزنید!
با وجود انتشار شایعات گسترده درباره احتمال لغو یا برگزاری بدون تماشاگر بازی استقلال و فولاد، هیئتمدیره باشگاه استقلال این گمانهزنیها را تکذیب کرد و اعلام کرد تصمیم نهایی پس از بررسی شاخص آلودگی هوا از سوی استانداری و سازمان لیگ اعلام میشود.
به گزارش ایلنا، فضای پیرامون دیدار استقلال و فولاد در هفته یازدهم لیگ برتر طی ساعات اخیر با موجی از شایعات مبنی بر احتمال برگزاری مسابقه بدون تماشاگر یا تعویق آن به دلیل آلودگی هوا همراه بود. حذف ناگهانی این بازی از صفحه فروش سامانه بلیتفروشی نیز نگرانیهایی را میان هواداران استقلال ایجاد کرد و پرسشهایی درباره احتمال بسته شدن درهای ورزشگاه مطرح شد.
این گمانهزنیها در شرایطی شدت گرفت که هیئت فوتبال تهران اعلام کرده بود تمامی فعالیتهای فوتبالی نهم و دهم آذر به دلیل آلودگی هوا تعطیل است؛ اقدامی که برای برخی هواداران بهمنزله احتمال لغو یا تغییر در نحوه برگزاری دیدار استقلال–فولاد تعبیر شد.
در چنین فضایی، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره استقلال با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی بهطور رسمی شایعات مربوط به برگزاری بازی بدون تماشاگر را تکذیب کرد. او تأکید کرد: «موضوع برگزاری مسابقه استقلال و فولاد بدون حضور تماشاگران قطعا منتفی است و برای اجرای نهایی تصمیم، منتظر نظر استانداری و سازمان لیگ هستیم.» تاجرنیا همچنین اعلام کرده که باشگاه استقلال با برگزاری مسابقه بدون حضور هواداران موافق نیست و در چنین شرایطی ترجیح میدهد بازی لغو شود.
با این موضعگیری، نگرانی هواداران استقلال تا حد زیادی برطرف شده و اکنون نگاهها به تصمیم نهایی درباره وضعیت آلودگی هوا دوخته شده است. طبق آییننامه برگزاری مسابقات، فقط در صورتی امکان لغو یا تغییر نحوه حضور تماشاگران وجود دارد که شاخص آلودگی هوا در زمان و مکان برگزاری از عدد ۲۰۰ عبور کند؛ شاخصی که بنا بر اندازهگیریهای امروز هنوز با آن فاصله قابل توجهی دارد.
اکنون باید دید استانداری تهران و سازمان لیگ در صبح روز مسابقه چه تصمیمی اتخاذ میکنند و سرانجام وضعیت برگزاری این دیدار حساس با حضور هواداران چگونه مشخص خواهد شد.