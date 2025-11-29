برد خانگی بایرن مونیخ مقابل سنپائولی
تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، در آغازین دیدار هفته دوازدهم بوندسلیگای آلمان و از ساعت 18 امروز (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی میزبان سنپائولی در ورزشگاه آلیانتس بود و در پایان به پیروزی 3 بر یک رسید.
برای باواریاییها در این بازی؛ رافائل گوئریرو (44)، لوئیس دیاس (3+90) و نیکولاس جکسون (7+90) گلزنی کردند.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
وردربرمن یک - کلن یک
هوفنهام 3 - آگزبورگ صفر
یونیون برلین یک - هایدنهایم 2
در آخرین بازی امشب؛ دورتموند از ساعت 21 در خانه لورکوزن به میدان میرود.