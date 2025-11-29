خبرگزاری کار ایران
برد خانگی بایرن مونیخ مقابل سن‌پائولی

برد خانگی بایرن مونیخ مقابل سن‌پائولی
تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در آغازین دیدار هفته دوازدهم بوندس‌لیگای آلمان و از ساعت 18 امروز (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی میزبان سن‌پائولی در ورزشگاه آلیانتس بود و در پایان به پیروزی 3 بر یک رسید.

برای باواریایی‌ها در این بازی؛ رافائل گوئریرو (44)، لوئیس دیاس (3+90) و نیکولاس جکسون (7+90) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

وردربرمن یک - کلن یک

هوفنهام 3 - آگزبورگ صفر

یونیون برلین یک - هایدنهایم 2

در آخرین بازی امشب؛ دورتموند از ساعت 21 در خانه لورکوزن به میدان می‌رود.

 

