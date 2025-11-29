به گزارش ایلنا، در آغازین دیدار هفته دوازدهم بوندس‌لیگای آلمان و از ساعت 18 امروز (شنبه) تیم فوتبال بایرن مونیخ در دیداری خانگی میزبان سن‌پائولی در ورزشگاه آلیانتس بود و در پایان به پیروزی 3 بر یک رسید.

برای باواریایی‌ها در این بازی؛ رافائل گوئریرو (44)، لوئیس دیاس (3+90) و نیکولاس جکسون (7+90) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

وردربرمن یک - کلن یک

هوفنهام 3 - آگزبورگ صفر

یونیون برلین یک - هایدنهایم 2

در آخرین بازی امشب؛ دورتموند از ساعت 21 در خانه لورکوزن به میدان می‌رود.

