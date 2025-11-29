بارسلونا با بریس اولمو و گلزنی یامال بازی خانگی را برد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا در ادامه بازی‌های هفته چهاردهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 18:45 میزبان آلاوس در ورزشگاه نوکمپ بود و موفق شد با نتیجه 3 بر یک به پیروزی برسد.

دنی اولمو در این بازی برای بارسلونا بریس (26 و 3+90) کرد و دیگر گل بلوگرانا نیز توسط لامین یامال (8) زده شد.

در دیگر بازی برگزار شده؛ اوساسونا در خانه مایورکا به تساوی 2-2 رسید.

امشب دو بازی دیگر به شرح زیر برگزار می‌شود:

لوانته - اتلتیک‌بیلبائو؛ ساعت 21

اتلتیکومادرید - رئال اویدو؛ ساعت 23:30

