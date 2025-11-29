انتقاد صریح مربی آلومینیوم از فجرسپاسی و پیروز قربانی پس از تساوی در اراک
مجید محافظتکار، مربی آلومینیوم اراک، پس از تساوی برابر فجرسپاسی در هفته یازدهم لیگ برتر، ضمن تمجید از عملکرد تیمش، انتقادات تندی را نسبت به سبک بازی حریف، اظهارات پیروز قربانی و نحوه قضاوتها مطرح کرد.
به گزارش ایلنا، مجید محافظتکار، مربی آلومینیوم اراک، در نشست خبری پس از دیدار برابر فجرسپاسی که با نتیجه یک–یک به پایان رسید، عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد. او گفت بازیکنان آلومینیوم در نیمه نخست نمایش روان و تهاجمی داشتند، گردش توپ خوبی ارائه کردند و فرصتهای متعددی ساختند؛ فرصتهایی که به گفته او میتوانستند سرنوشت مسابقه را همانجا مشخص کنند.
او در ادامه با احترام به سابقه فجرسپاسی، تأکید کرد که برخلاف اظهارات سرمربی این تیم درباره تازهوارد بودن فجر به لیگ برتر، این باشگاه یکی از تیمهای پرافتخار فوتبال ایران است. محافظتکار افزود در جریان مسابقه، فجرسپاسی موقعیتی خلق نکرده و گل این تیم تنها روی یک ضدحمله رقم خورده است. به اعتقاد او، پس از تعویضهای انجامشده توسط مجتبی حسینی، آلومینیوم کنترل کامل میدان را در اختیار گرفت و بر جریان بازی مسلط شد.
مربی آلومینیوم سپس به صحنه مشکوک به هند در محوطه جریمه فجر اشاره کرد و از کمیته داوران خواست تا تعریف واحد و شفافتری درباره خطای هند ارائه دهد. او گفت تناقض در تشخیص این تخلف میان داوران باعث ایجاد اعتراضات متعدد در زمین میشود و نمونههایی وجود دارد که در شرایط مشابه تصمیمهای کاملاً متفاوت گرفته شده است.
محافظتکار در بخش دیگری از صحبتهایش به اظهارات پیروز قربانی واکنش نشان داد؛ جایی که سرمربی فجرسپاسی گفته بود در فوتبال ایران «هر کس صدای بلندتری دارد موفقتر است». او با لحنی انتقادی گفت داشتن صدای بلند شاید در کلاسهای مربیگری امتیاز محسوب شود، اما آنچه اهمیت دارد محتوا و رفتار فنی کنار زمین است. او با اشاره به تضاد میان گفتار و رفتار قربانی افزود در مسابقه چیزی از سبک بازی مالکانه یا برنامهریزیشده از سوی فجرسپاسی مشاهده نشده است.
او همچنین خطاب به سرمربی فجرسپاسی گفت تیمی که به فوتبال فنی اعتقاد دارد نباید به وقتکشی، زمینافتادنهای مداوم یا توقفهای عمدی متوسل شود. محافظتکار تأکید کرد بازیکنان فجرسپاسی با تعهد و تلاش بازی کردند، اما سبک تیمی آنها در این دیدار ضعیف بود و آلومینیوم یکی از کمچالشترین رقابتهای خانگی خود را مقابل این تیم پشت سر گذاشت.
مربی آلومینیوم در پایان توصیه کرد پیروز قربانی برای قضاوت دقیقتر درباره کیفیت فنی و مالکیت توپ، فیلم مسابقه را مرور کند و اظهار داشت که اظهارات او پس از بازی ممکن است تحت تأثیر هیجان و فشار مسابقه بیان شده باشد.