خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قربانی: VAR فوتبال را کثیف کرد

قربانی: VAR فوتبال را کثیف کرد
کد خبر : 1720632
لینک کوتاه کپی شد.

پیروز قربانی پس از تساوی فجرسپاسی برابر آلومینیوم اراک در نشست خبری، با لحنی تند نسبت به نحوه قضاوت، عملکرد VAR و فضای حاکم بر فوتبال ایران واکنش نشان داد و اظهاراتی صریح درباره مشکلات ساختاری این ورزش مطرح کرد.

به گزارش ایلنا،  پیروز قربانی، سرمربی فجرسپاسی شیراز، پس از تساوی یک–یک تیمش مقابل آلومینیوم اراک، نشست خبری را با تحلیل روند مسابقه آغاز کرد. او گفت: در این دیدار تقابل دو سبک متفاوت شکل گرفته و هر دو تیم در دقایقی از بازی به اهداف تاکتیکی خود رسیده‌اند.

قربانی تأکید کرد:  از تلاش بازیکنانش رضایت دارد، اما حسرت از دست رفتن سه امتیاز همچنان باقی است.

در ادامه، طرح یک پرسش درباره قضاوت مسابقه باعث شد فضای نشست تغییر کند. قربانی که از این سؤال برآشفته بود، خطاب به خبرنگار گفت: طرح چنین بحث‌هایی به ضرر تیم میزبان است و مسائل داوری دیدارهای گذشته ارتباطی به فجرسپاسی ندارد. او تأکید کرد: تیمی از داوری متضرر شده باید از مسیر قانونی حق خود را پیگیری کند و از فدراسیون نیز خواست برای بهبود شرایط داوری ورود جدی‌تری داشته باشد.

سرمربی فجرسپاسی سپس با لحنی تند از فضای حاکم بر فوتبال ایران انتقاد کرد. او با اشاره به شعارهای تماشاگران علیه VAR و توهین‌ها از دقایق ابتدایی بازی، گفت: این شرایط امکان ارائه فوتبال باکیفیت را از تیم‌ها می‌گیرد. قربانی همچنین اظهار داشت:  استفاده از VAR در برخی مواقع باعث ایجاد تنش بیشتر شده و سیستم فعلی به جای کمک، مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده است.

وی در ادامه وضعیت فوتبال ایران را با کشورهایی مانند ازبکستان و ترکمنستان مقایسه کرد و گفت: برخی کشورهای منطقه در حال پیشرفت‌اند، در حالی‌که فوتبال ایران همچنان با مشکلات تکراری مواجه است.  برخی قضاوت‌ها تحت تأثیر جو ورزشگاه قرار می‌گیرد و این روند باید اصلاح شود.

قربانی همچنین از فضای رسانه‌ای پیرامون فوتبال گلایه کرد و گفت: برخی پرسش‌ها و واکنش‌های رسانه‌ای، به جای کمک به بهبود اوضاع، خود به مشکلی تازه تبدیل شده‌اند.

او افزود: در فوتبال ایران گاهی تنها صدای بلندتر نتیجه می‌دهد و این روند می‌تواند تیم‌ها را به مسیر اشتباهی بکشاند.

در پایان، سرمربی فجرسپاسی درباره تعویض شروین بزرگ توضیح داد:  این بازیکن به دلیل مصدومیت نتوانسته به بازی ادامه دهد. او همچنین عملکرد رضا مرزبان را ستود و او را بازیکنی بلندقد، بااستعداد و آینده‌دار توصیف کرد که در این دیدار عملکردی چشمگیر داشته است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود