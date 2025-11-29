حضور سیدمجتبی حسینی در تمرین و مسابقه آلومینیوم با وجود گذشتن از سوگ پدر
سرمربی آلومینیوم اراک در حالی به تمرینات و مسابقه تیمش بازگشته که تنها چند روز از درگذشت پدرش میگذرد؛ اقدامی که مورد توجه بازیکنان، عوامل تیمها و حاضران در ورزشگاه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سیدمجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک، پس از تحمل غم از دست دادن پدر خود، با حضور در تمرینات تیم نشان داد که همچنان به مسئولیت حرفهایاش پایبند است. او تنها چند ساعت پس از شنیدن این خبر تلخ در کنار بازیکنان حاضر شد و به فعالیتهای فنی تیم ادامه داد.
حسینی که هنوز در سوگ پدرش به سر میبرد و زمان زیادی از مراسم خاکسپاری نگذشته، در دیدار آلومینیوم مقابل فجرسپاسی نیز روی نیمکت حضور یافت و از کنار زمین هدایت تیم را بر عهده داشت.
در جریان این مسابقه، او روزی متفاوت را تجربه کرد. حسینی با لباس مشکی در کنار خط ایستاده بود و پیش از شروع بازی، پیامها و رفتارهای تسلیتآمیز زیادی از سوی اعضای تیم فجرسپاسی دریافت کرد. بازیکنان و کادر فنی فجر با حضور در کنار خط و ابراز همدردی، برای دقایقی با حسینی دیدار کردند. سرمربی آلومینیوم در فضایی آمیخته با غم و احترام، هدایت تیمش را ادامه داد.