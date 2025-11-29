حضور سیدمجتبی حسینی در تمرین و مسابقه آلومینیوم با وجود گذشتن از سوگ پدر

حسینی که هنوز در سوگ پدرش به سر می‌برد و زمان زیادی از مراسم خاکسپاری نگذشته، در دیدار آلومینیوم مقابل فجرسپاسی نیز روی نیمکت حضور یافت و از کنار زمین هدایت تیم را بر عهده داشت.

در جریان این مسابقه، او روزی متفاوت را تجربه کرد. حسینی با لباس مشکی در کنار خط ایستاده بود و پیش از شروع بازی، پیام‌ها و رفتارهای تسلیت‌آمیز زیادی از سوی اعضای تیم فجرسپاسی دریافت کرد. بازیکنان و کادر فنی فجر با حضور در کنار خط و ابراز همدردی، برای دقایقی با حسینی دیدار کردند. سرمربی آلومینیوم در فضایی آمیخته با غم و احترام، هدایت تیمش را ادامه داد.