خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور سیدمجتبی حسینی در تمرین و مسابقه آلومینیوم با وجود گذشتن از سوگ پدر

حضور سیدمجتبی حسینی در تمرین و مسابقه آلومینیوم با وجود گذشتن از سوگ پدر
کد خبر : 1720594
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی آلومینیوم اراک در حالی به تمرینات و مسابقه تیمش بازگشته که تنها چند روز از درگذشت پدرش می‌گذرد؛ اقدامی که مورد توجه بازیکنان، عوامل تیم‌ها و حاضران در ورزشگاه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  سیدمجتبی حسینی، سرمربی آلومینیوم اراک، پس از تحمل غم از دست دادن پدر خود، با حضور در تمرینات تیم نشان داد که همچنان به مسئولیت حرفه‌ای‌اش پایبند است. او تنها چند ساعت پس از شنیدن این خبر تلخ در کنار بازیکنان حاضر شد و به فعالیت‌های فنی تیم ادامه داد.

حسینی که هنوز در سوگ پدرش به سر می‌برد و زمان زیادی از مراسم خاکسپاری نگذشته، در دیدار آلومینیوم مقابل فجرسپاسی نیز روی نیمکت حضور یافت و از کنار زمین هدایت تیم را بر عهده داشت.

در جریان این مسابقه، او روزی متفاوت را تجربه کرد. حسینی با لباس مشکی در کنار خط ایستاده بود و پیش از شروع بازی، پیام‌ها و رفتارهای تسلیت‌آمیز زیادی از سوی اعضای تیم فجرسپاسی دریافت کرد. بازیکنان و کادر فنی فجر با حضور در کنار خط و ابراز همدردی، برای دقایقی با حسینی دیدار کردند. سرمربی آلومینیوم در فضایی آمیخته با غم و احترام، هدایت تیمش را ادامه داد.

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود