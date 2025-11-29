هشدار اسطوره یونایتد به ستاره آرسنال

به گزارش ایلنا، پروژه میکل آرتتا در باشگاه آرسنال اکنون به ثمر نشسته و این تیم نه تنها برای کسب افتخارات بزرگ در داخل و خارج از انگلیس رقابت می‌کند، بلکه انتظار می‌رود در پایان فصل حداقل یک جام قهرمانی را بالای سر ببرد. در همین راستا، لوییس ساها، مهاجم سابق شیاطین سرخ، درباره عملکرد ویکتور گیوکرش، که تابستان امسال با قراردادی هنگفت از اسپورتینگ لیسبون به لندن آمد، اظهار نظر کرده است.

آرسنال در حال حاضر با ۱۶ بازی بدون شکست، ثبات خیره‌کننده‌ای از خود نشان داده است. آن‌ها هفته جاری با شکست ۳ بر یک بایرن مونیخ، که تا پیش از آن تیمی شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید، قدرت و عزم خود برای تسلط بر فوتبال قاره اروپا را تأیید کردند. این پیروزی درخشان، اولین شکست فصل را به شاگردان ونسان کمپانی تحمیل کرد که پیش از این ۱۷ بازی از ۱۸ مسابقه قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند.

با این حال، آرتتا با مدیریت بحران مصدومیت بازیکنانی چون کای هاورتز، مارتین اودگارد، گابریل و گیوکرش عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است. برای جبران غیبت گیوکرش که از زمان پیوستن به آرسنال شش گل در ۱۴ بازی به ثمر رسانده است، آرتتا مجدداً از میکل مرینو در نقش مهاجم کاذب استفاده کرد. این تغییر تاکتیکی جواب داد و ثابت کرد که آرسنال بدون بزرگترین خرید تابستانی خود نیز می‌تواند عملکرد مؤثری داشته باشد.

لوییس ساها در گفتگو با وب‌سایت پاندیت آرنا، سه ماه ابتدایی حضور گیوکرش در آرسنال را تحلیل کرد. او ضمن تمجید از شروع کار این بازیکن، بر لزوم سازگاری سریع‌تر او تأکید کرد.

ساها در این خصوص اظهار داشت: «او تاکنون عملکرد خوبی داشته و شروعش خوب بوده است. ویکتور از برخی جهات کار آسانی داشته، چرا که آرسنال تیمی است که موقعیت‌های زیادی خلق می‌کند و آن‌ها مدت‌ها به دنبال یک مهاجم شماره ۹ بودند که توپ‌ها را به گل تبدیل کند. او باید هر هفته خود را در موقعیت گلزنی ببیند. اما آزمون واقعی در لحظات سخت، یعنی زمانی که فشار زیاد است، فرا خواهد رسید.»

وی افزود: «فکر می‌کنم ما فصل اول گیوکرش را بر اساس عملکرد او در آن لحظات فشار و اهمیت واقعی قضاوت خواهیم کرد، که هنوز شاهد آن‌ها نبوده‌ایم. هنوز نوامبر است. آن لحظات، فصل و دوران حضور او در آرسنال را تعریف خواهند کرد. شاید او تنها نیاز به زدن گل‌های ساده داشته باشد، اما زمان به ثمر رسیدن آن گل‌ها اهمیت دارد.»

گیوکرش پیش از این نیز سابقه بازی در انگلیس (در تیم‌های کاونتری و برایتون) را داشته است و به همین دلیل، ساها معتقد است سبک فوتبال انگلیس نباید برای او شوکه‌کننده باشد. او در ادامه گفت: «او باید سریع‌تر سازگار شود؛ زیرا پایه‌های این تیم مدت‌ها پیش بنا نهاده شده است. او فقط باید آخرین قطعه این پازل باشد و در بازی‌های بزرگ یا زمانی که تیم به مشکل می‌خورد، فرصت‌ها را به گل تبدیل کند.»

