خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب آلومینیوم برابر فجرسپاسی مشخص شد

ترکیب آلومینیوم برابر فجرسپاسی مشخص شد
کد خبر : 1720549
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب بازی آلومینویم اراک مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم آلومینیوم اراک هرچقدر در ماه مهر خوب نتیجه گرفت، در یک ماه اخیر، باب میل هوادارانش پیش نرفته و حالا همان هواداران امیدوارند با از سرگیری مسابقات بتوانند بار دیگر به روزهای خوب برگردند.

ایرالکو امروز میزبان فجر سپاسی است و حاضر نیست در این بازی خانگی امتیاز از دست بدهد. آنها اگر برنده از زمین خارج شوند، علاوه بر تقویت روحی، چند پله‌ای خودشان را در جدول بالا خواهند کشید.

بر همین اساس، مجتبی حسینی این بازیکنان را در ترکیب اصلی قرار داده است.

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، سید مهدی مهدوی، علی وطن‌دوست، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، رحمان جعفری و رضا مرزبان.

سوت آغاز بازی قرار است از ساعت 16:30 در ورزشگاه امام خمینی اراک زده شود. تا پیش از این بازی، آلومینیوم با 13 امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی است.

ترکیب آلومینیوم برابر فجرسپاسی مشخص شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود