ترکیب آلومینیوم برابر فجرسپاسی مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم آلومینیوم اراک هرچقدر در ماه مهر خوب نتیجه گرفت، در یک ماه اخیر، باب میل هوادارانش پیش نرفته و حالا همان هواداران امیدوارند با از سرگیری مسابقات بتوانند بار دیگر به روزهای خوب برگردند.

ایرالکو امروز میزبان فجر سپاسی است و حاضر نیست در این بازی خانگی امتیاز از دست بدهد. آنها اگر برنده از زمین خارج شوند، علاوه بر تقویت روحی، چند پله‌ای خودشان را در جدول بالا خواهند کشید.

بر همین اساس، مجتبی حسینی این بازیکنان را در ترکیب اصلی قرار داده است.

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، سید مهدی مهدوی، علی وطن‌دوست، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، رحمان جعفری و رضا مرزبان.

سوت آغاز بازی قرار است از ساعت 16:30 در ورزشگاه امام خمینی اراک زده شود. تا پیش از این بازی، آلومینیوم با 13 امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی است.

