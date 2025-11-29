خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب فجر برای بازی آلومینیوم مشخص شد

ترکیب فجر برای بازی آلومینیوم مشخص شد
کد خبر : 1720545
لینک کوتاه کپی شد.

پیروز قربانی ترکیب اصلی فجر سپاسی را انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر، قرار است از ساعت 16:30 امروز تیم فجر سپاسی در اراک به مصاف آلومینیوم برود. هر دو تیم مدتی است که از دور برد فاصله گرفته‌اند و اخیرا نیز خیلی زود از جام حذفی کنار رفتند تا چاره‌ای جز تلاش برای کسب نتایج بهتر در ادامه لیگ نداشته باشند.

فجر که با 14 امتیاز می‌خواهد شرایطش را در جدول بهبود ببخشد به دنبال هر سه امتیاز این بازی است. حتی اگر بخت با شاگردان پیروز یار باشد آنها در پایان این هفته در رتبه های بالای جدول خواهند بود.

بر همین اساس، با نظر پیروز قربانی این نفرات در ترکیب فجر سپاسی قرار گرفته‌اند:

علی غلام‌ز‌اده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، حسین شهابی و شروین بزرگ.

تقابل چند بازیکن حال حاضر فجر مثل شروین بزرگ و مهران موسوی با تیم سابقشان از اتفاقات جذاب این بازی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود