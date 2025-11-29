ترکیب فجر برای بازی آلومینیوم مشخص شد

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر، قرار است از ساعت 16:30 امروز تیم فجر سپاسی در اراک به مصاف آلومینیوم برود. هر دو تیم مدتی است که از دور برد فاصله گرفته‌اند و اخیرا نیز خیلی زود از جام حذفی کنار رفتند تا چاره‌ای جز تلاش برای کسب نتایج بهتر در ادامه لیگ نداشته باشند.

فجر که با 14 امتیاز می‌خواهد شرایطش را در جدول بهبود ببخشد به دنبال هر سه امتیاز این بازی است. حتی اگر بخت با شاگردان پیروز یار باشد آنها در پایان این هفته در رتبه های بالای جدول خواهند بود.

بر همین اساس، با نظر پیروز قربانی این نفرات در ترکیب فجر سپاسی قرار گرفته‌اند:

علی غلام‌ز‌اده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، حسین شهابی و شروین بزرگ.

تقابل چند بازیکن حال حاضر فجر مثل شروین بزرگ و مهران موسوی با تیم سابقشان از اتفاقات جذاب این بازی خواهد بود.

