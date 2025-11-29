اعلام ترکیب تراکتور با یک تغییر مهم

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در حالی به مصاف چادرملو اردکان خواهد رفت که در این دیدار مهم دراگان اسکوچیچ تقریبا از همان نفرات همیشگی استفاده کرده اما در این بازی مهدی ترابی جایگزین مهدی هاشم‌نژاد شده است.

همچنین اودیل خامروبکف همچنان در ترکیب اصلی حضور دارد و به عنوان هافبک دفاعی پشت سر لوژکیا و هلیلوویچ بازی خواهد کرد.

اسکوچیچ بار دیگر از سیستم ۴-۳-۳ استفاده کرده و این بار حسین زاده به همراه ترابی وینکر خواهند بود و اشتراکالی نوک بازی می‌کند.

نکته مهم اینکه دوباره دانیال در سمت چپ خط دفاعی است و صادق محرمی راست بازی می‌کند.

ترکیب تراکتور به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، خامروبکوف، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، تومیسلاو اشتراکالی، رجی لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده

