خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب تراکتور با یک تغییر مهم

اعلام ترکیب تراکتور با یک تغییر مهم
کد خبر : 1720544
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب تراکتور برای بازی چادرملو اعلام شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در حالی به مصاف چادرملو اردکان خواهد رفت که در این دیدار مهم دراگان اسکوچیچ تقریبا از همان نفرات همیشگی استفاده کرده اما در این بازی مهدی ترابی جایگزین مهدی هاشم‌نژاد شده است. 

همچنین اودیل خامروبکف همچنان در ترکیب اصلی حضور دارد و به عنوان هافبک دفاعی پشت سر لوژکیا و هلیلوویچ بازی خواهد کرد. 

اسکوچیچ بار دیگر از سیستم ۴-۳-۳ استفاده کرده و این بار حسین زاده به همراه ترابی وینکر خواهند بود و اشتراکالی نوک بازی می‌کند. 

نکته مهم اینکه دوباره دانیال در سمت چپ خط دفاعی است و صادق محرمی راست بازی می‌کند. 

ترکیب تراکتور به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، خامروبکوف، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، تومیسلاو اشتراکالی، رجی لوشکیا و امیرحسین حسین‌زاده

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود