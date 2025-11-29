به گزارش ایلنا، نتایج ضعیف اخیر لیورپول، شایعات درباره احتمال اخراج آرنه اشلوت، سرمربی هلندی این تیم را افزایش داده است. لیورپول که سه بازی آخر خود را واگذار کرده، در حال حاضر سیزدهم جدول لیگ قهرمانان و دوازدهم جدول لیگ برتر است و این وضعیت بدترین عملکرد باشگاه در بیش از هفت دهه گذشته محسوب می‌شود.

در همین شرایط بحرانی، جیمی کاراگر، یکی از نمادهای باشگاه لیورپول و کارشناس کنونی تلویزیونی، در مقاله‌ای در روزنامه تلگراف، به صورت قاطع درباره آینده اشلوت اظهار نظر کرد.

کاراگر نوشت: «آرنه اشلوت تنها یک هفته فرصت دارد تا شغلش را نجات دهد.»

او با اشاره به سه دیدار پیش روی لیورپول مقابل وستهم یونایتد، ساندرلند و لیدز یونایتد، ادامه داد: «هر نتیجه‌ای کمتر از کسب هفت امتیاز در این سه بازی، وضعیت را غیرقابل تحمل خواهد کرد. فرقی نمی‌کند نیّت مربی چقدر خوب باشد، لیورپول نمی‌تواند این افت شدید در عملکرد را طی سه ماه اخیر تحمل کند. هیچکس بهتر از من نمی‌داند که این وضعیت چقدر برای باشگاه عزیزم دردناک است، زیرا لیورپول مربیانش را به آسانی اخراج نمی‌کند، به خصوص مربیانی که موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده‌اند.»

اشتباهات پنجره نقل و انتقالات تابستانی

این کارشناس فوتبال تأکید کرد که تصمیمات گرفته شده در پنجره نقل و انتقالات تابستانی، ترکیب تیم را «نامتوازن» کرده است. او به‌طور خاص به خرید الکساندر ایساک و هوگو اکیتیکه اشاره کرد و انتقادات تندی مطرح ساخت: «این شبیه شرط‌بندی روی دو اسب در یک مسابقه است. شما یک مهاجم را با ۹۵ میلیون [یورو/پوند] نمی‌خرید و دو هفته بعد مهاجم دیگری را با ۱۵۰ میلیون به خدمت نمی‌گیرید، زیرا اگر آن‌ها برای یک پست رقابت کنند، تنها یکی از آن‌ها برنده خواهد شد. این روش جواب نخواهد داد.»

کاراگر افزود که این اشتباه زمانی تشدید شد که باشگاه حاضر نشد مبلغ لازم برای جذب مارک گئهی (مدافع میانی) را بپردازد:«اگر آن‌ها نتوانند فصل آینده سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنند، ممکن است این عدم پرداخت 10 میلیون [برای گئهی]، در نهایت باعث ضرر صد میلیون [پوندی] شود، مگر اینکه در ژانویه یک مدافع میانی به خدمت بگیرند.»

