خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسنایدر: این قلدری است

جریمه 500 یورویی برای تمسخر بازیکن اشتوتگارت به دلیل شکاف لب مادرزادی

جریمه 500 یورویی برای تمسخر بازیکن اشتوتگارت به دلیل شکاف لب مادرزادی
کد خبر : 1720507
لینک کوتاه کپی شد.

اقدام توهین‌آمیز ویکتور ادواردسن، بازیکن تیم گواهد ایگلز، در جریان دیدار مقابل اشتوتگارت در لیگ اروپا، با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

به گزارش  ایلنا، در جریان دیدار تیم‌های گواهد ایگلز و اشتوتگارت در رقابت‌های لیگ اروپا، حرکتی غیراخلاقی از سوی ویکتور ادواردسن حاشیه بزرگی ایجاد کرد. این حادثه در شرایطی رخ داد که بازی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع اشتوتگارت در حال پایان بود که درگیری لفظی بین ادواردسن و آنجلو استیلر، با تمسخر چهره استیلر توسط بازیکن گواهد ایگلز خاتمه یافت. استیلر با عارضه شکاف لب (لب‌شکری) مادرزادی متولد شده است.

این اقدام در زمین منجر به درگیری فیزیکی شد و در خارج از زمین، موجی از انتقادات شدید را به همراه داشت. قوی‌ترین واکنش‌ها از سوی وسلی اسنایدر، ستاره سابق تیم ملی هلند و کارشناس تلویزیونی، ابراز شد.

اسنایدر حرکت ادواردسن را به شدت محکوم کرد و گفت: «به عنوان یک باشگاه، باید این شخص را بگیرید و گوشش را بپیچانید و به رختکن اشتوتگارت ببرید تا عذرخواهی کند. بازیکنان فوتبال الگوهای کودکان هستند و بچه‌ها نباید شاهد چنین رفتارهایی باشند و فکر کنند این عادی است. ادواردسن از نظر روانی ثبات ندارد. این قلدری (Bullying) است و ما پرونده‌های زیادی داریم که پایان بدی داشته‌اند. این یک اقدام بسیار ناپسند است.»

واکنش باشگاه گواهد ایگلز و مجازات مالی

در پی این جنجال، باشگاه گواهد ایگلز با صدور بیانیه‌ای، ضمن ابراز تأسف از این اتفاق، از جریمه نقدی ادواردسن خبر داد؛ اما این اقدام نیز با انتقادات بیشتری روبه‌رو شد.

در بیانیه رسمی این باشگاه آمده است: «باشگاه گواهد ایگلز و ویکتور ادواردسن از حادثه شب گذشته ابراز پشیمانی و تأسف می‌کنند. باشگاه ادواردسن را مبلغ ۵۰۰ یورو جریمه کرده است که این مبلغ به خدمات اجتماعی باشگاه اهدا خواهد شد.»

با این حال، بسیاری از کارشناسان و هواداران معتقدند که این جریمه ۵۰۰ یورویی برای یک اقدام توهین‌آمیز و "قلدری" در سطح بین‌المللی، بسیار ناچیز و ناکافی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی