اسنایدر: این قلدری است
جریمه 500 یورویی برای تمسخر بازیکن اشتوتگارت به دلیل شکاف لب مادرزادی
اقدام توهینآمیز ویکتور ادواردسن، بازیکن تیم گواهد ایگلز، در جریان دیدار مقابل اشتوتگارت در لیگ اروپا، با واکنشهای گستردهای روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تیمهای گواهد ایگلز و اشتوتگارت در رقابتهای لیگ اروپا، حرکتی غیراخلاقی از سوی ویکتور ادواردسن حاشیه بزرگی ایجاد کرد. این حادثه در شرایطی رخ داد که بازی با نتیجه ۳ بر صفر به نفع اشتوتگارت در حال پایان بود که درگیری لفظی بین ادواردسن و آنجلو استیلر، با تمسخر چهره استیلر توسط بازیکن گواهد ایگلز خاتمه یافت. استیلر با عارضه شکاف لب (لبشکری) مادرزادی متولد شده است.
این اقدام در زمین منجر به درگیری فیزیکی شد و در خارج از زمین، موجی از انتقادات شدید را به همراه داشت. قویترین واکنشها از سوی وسلی اسنایدر، ستاره سابق تیم ملی هلند و کارشناس تلویزیونی، ابراز شد.
اسنایدر حرکت ادواردسن را به شدت محکوم کرد و گفت: «به عنوان یک باشگاه، باید این شخص را بگیرید و گوشش را بپیچانید و به رختکن اشتوتگارت ببرید تا عذرخواهی کند. بازیکنان فوتبال الگوهای کودکان هستند و بچهها نباید شاهد چنین رفتارهایی باشند و فکر کنند این عادی است. ادواردسن از نظر روانی ثبات ندارد. این قلدری (Bullying) است و ما پروندههای زیادی داریم که پایان بدی داشتهاند. این یک اقدام بسیار ناپسند است.»
واکنش باشگاه گواهد ایگلز و مجازات مالی
در پی این جنجال، باشگاه گواهد ایگلز با صدور بیانیهای، ضمن ابراز تأسف از این اتفاق، از جریمه نقدی ادواردسن خبر داد؛ اما این اقدام نیز با انتقادات بیشتری روبهرو شد.
در بیانیه رسمی این باشگاه آمده است: «باشگاه گواهد ایگلز و ویکتور ادواردسن از حادثه شب گذشته ابراز پشیمانی و تأسف میکنند. باشگاه ادواردسن را مبلغ ۵۰۰ یورو جریمه کرده است که این مبلغ به خدمات اجتماعی باشگاه اهدا خواهد شد.»
با این حال، بسیاری از کارشناسان و هواداران معتقدند که این جریمه ۵۰۰ یورویی برای یک اقدام توهینآمیز و "قلدری" در سطح بینالمللی، بسیار ناچیز و ناکافی است.