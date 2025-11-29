عدم قطعیت حضور ستاره رئال مادرید برابر خیرونا
حضور مارکو آسنسیو، بازیکن جوان رئال مادرید، در دیدار تیمش مقابل خیرونا به دلیل بیماری شبیه آنفولانزا در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید امروز در مجموعه ورزشی والدبباس تمرین کرد تا خود را برای دیدار با خیرونا که روز یکشنبه ساعت ۲۱:۰۰ برگزار میشود، آماده کند. در این تمرین ۱۹ بازیکن حضور داشتند، اما آسنسیو، دیوید آلابا، کارواخال و هویسن در میان آنها نبودند.
در خصوص آسنسیو، به نظر میرسد که او به دلیل یک عفونت ویروسی در آخرین لحظه برای بازی در ورزشگاه مونتیلیوی شک و تردید دارد. غیبت او میتواند وضعیت دفاعی تیم را پیچیدهتر کند؛ زیرا هویسن در دسترس نیست و میلیتائو نیز تحت نظر قرار دارد و تنها یک جلسه کامل تمرینی با گروه داشته است.
از سوی دیگر، ژابی آلونسو میتواند روی کاماوینگا و کورتوا حساب کند که به نظر میرسد مشکلات مصدومیت خود را پشت سر گذاشتهاند. در مورد ماستانتونو و رودیگر، که مربی احتیاط بیشتری در مورد آنها به خرج داده، احتمال دارد این دو بازیکن پس از انجام چند جلسه تمرینی با سایر همتیمیها به ترکیب خیرونا اضافه شوند.