سرپرست فدراسیون ژیمناستیک معارفه شد

مراسم معارفه وجیهه نقوی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد.

به گزارش ایلنا، فک پلمپ فدراسیون ژیمناستیک در حالی صبح امروز (شنبه ۸ آذر ماه) صورت گرفت که مراسم معارفه سرپرست جدید این فدراسیون نیز دقایقی پیش برگزار شد.

مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی با ۳۱ رای از مجموع ۳۵ آرای این مجمع به عنوان سرپرست جدید برگزیده شد.

معارفه نقوی در حضور کامیار سلطانی، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی انجام و این حکم به وی اعطا شد.

