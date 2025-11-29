ساپینتو: داوری بازی پرسپولیس من را نگران کرد!
ریکاردو ساپینتو در کنفرانس خبری پیش از بازی فولاد حاضر شد.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش از برگزاری بازی هفته یازدهم مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری حاضر شد و درباره وضعیت تیمش، شرایط مصدومان و حریف سختی که پیش رو دارند صحبت کرد.
او با اشاره به اینکه فولاد تیمی «بسیار خوب، منظم و با مربی باتجربه» است، گفت: «مثل همیشه یک بازی سخت دیگر پیش رو داریم. هدف ما این است که سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم که خیلی مهم است تا به صدر جدول برویم. امیدوارم حمایت هواداران را مثل بازی الوصل همراه داشته باشیم و زمین بازی هم شرایط بهتری نسبت به بازی قبل داشته باشد. امیدوارم مصدوم هم ندهیم.»
ساپینتو درباره وضعیت منیر الحدادی توضیح داد: «برای بازی با فولاد منیرالحدادی را نداریم اما برای بازی بعدی باید ببینیم چه میشود.»
او در ادامه به آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: «در تمرینات آلودگی را احساس میکنیم. در بازی قبلی هم بعضی بازیکنان در نفس کشیدن مشکل داشتند. تصمیم نهایی با سازمان لیگ و فدراسیون است. آنها تصمیم میگیرند که با حداقل میزان آلودگی بازی میکنیم یا بیشتر از آن. با این شرایط بازی کردن برای هیچ کسی خوب نیست.»
سرمربی استقلال در پاسخ به این سؤال که اگر زمان به عقب بازمیگشت آیا دوباره اقدام به جذب آنتونیو آدان میکرد یا نه، گفت: «این را بدانید که حبیب فرعباسی را نداشتیم و او دو روز قبل از بازی با الوصل امارات با ما تمرین کرد. او یک ماه عالی داشت و الان راحت نیست که فرعباسی را درون دروازه بگذاریم چون هنوز روی فرم نیست. من روی هر دو دروازهبان اعتماد دارم. در بازی با الوصل، دو موقعیت برای حریف ایجاد شد که یکی از آنها پاس رو به عقب رستم آشورماتوف بود. گلی که خوردیم مسئولیتش با خط دفاعی بود. تیم حریف یک–دو کرد و باید تا آخر با حریف میرفتیم. فقط نباید روی دروازهبان تمرکز کنیم. هر دو دروازهبان مورد اعتماد ما قرار دارند. گلهای آخری که آدان خورد، مستحقش نبود. امیدوارم فردا کلینشیت داشته باشیم و گل هم به اندازه کافی بزنیم و برنده شویم.»
ساپینتو سپس به موضوع داوریها در آستانه دربی هفته دوازدهم اشاره کرد و گفت: «امیدوارم داوری خوب باشد و درست قضاوت کنند. آنچه در بازی دیروز پرسپولیس با شمسآذر قزوین دیدم برایم باورکردنی نبود! از اول صحنه موردنظر را دیدم و گفتم پنالتی است. غیرقابل باور است که پنالتی گرفته نشد. فدراسیون فوتبال باید روی قضاوتها جدی باشد تا تیمی که عملکرد بهتری دارد، قهرمان شود.»
او ادامه داد: «نمیخواهم داوران برای ما کار بزرگی انجام دهند، ولی نباید کارهای دیگری هم کنند. من به همه احترام میگذارم. در ابتدای فصل قضاوتهای ناعادلانهای در بازی با خیبر خرمآباد و استقلال خوزستان وجود داشت، اما در ادامه عملکرد داوران خوب بود و از آنها تشکر کردم. درست نیست که فقط انتقاد کنیم و جایی که لازم باشد باید تشکر کنیم. ما همراه بازیکنان دوست داریم به داور کمک کنیم اما داوری دیروز (پرسپولیس و شمسآذر) باعث نگرانی من شد. ما فقط دنبال عدالت هستیم. اگر مستحق پنالتی بوده باشیم بگیرند و اگر نباشیم نگیرند.»
ساپینتو در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در بازی فردا مقابل فولاد ریسک خواهد کرد یا به فکر دربی خواهد بود، توضیح داد: «من فقط روی بازی با فولاد متمرکز هستم و به فکر هیچ بازی دیگری نیستم. من دنبال سه امتیاز بازی با فولاد هستم و این را به بازیکنان هشدار دادهام که اگر در بازی فردا تمرکز نداشته باشند، در بازی بعدی نیز متمرکز نخواهند بود. دیگر نمیخواهم چیز دیگری بشنوم.»
سرمربی استقلال درباره مصدومیت منیرالحدادی و احتمال بازگشت رامین رضاییان به ترکیب اصلی گفت: «احتمالات زیاد است، ولی فردا تصمیم میگیریم چه کاری خواهیم کرد.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش به حواشی اخیر پیرامون استقلال در فضای مجازی واکنش نشان داد: «این مسائلی که میگویید درست است. در هفتههای اخیر سعی کردند به این موضوعات ورود کنند و دوست نداشتند ما موفق باشیم. خیلی اتفاقات افتاده است و آنها را حس میکنم، اما تمرکز بازیکنان بالاست؛ هرچند کار سخت است. قطار ما خیلی سریعالسیر است و نمیتوان جلوی حرکت آن را گرفت. همه بازیکنان میخواهند بهترین عملکرد را داشته باشند.»
ساپینتو همچنین درباره سه تقابل گذشته خود با یحیی گلمحمدی در شهرآورد که مجموعاً ۸ گل در آنها ردوبدل شده، گفت: «فردا استقلال مقابل فولاد خوزستان قرار میگیرد. باید احترام و حرفهایگری بین مربیان وجود داشته باشد. من و ایشان میخواهیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.