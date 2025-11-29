خبرگزاری کار ایران
روشنگری شمس آذر در مورد طرح اعتراضی با خط بریل

باشگاه شمس آذر در مورد طرح بحث برانگیزشان بعد از بازی پرسپولیس توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین، در پی برخی “برداشت‌های شکل‌گرفته” پیرامون طرح اخیر رسانه‌ای، توضیح می‌دهد که “الگوی بصری” به‌کاررفته در تصویر، بخشی از یک رویکرد گرافیکی “مینیمال” بوده و هیچ‌گونه پیام یا اشاره‌ای خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای و ارزشی باشگاه نداشته است.

بازتاب‌ها و تفسیرهای متفاوتی که پیرامون این طرح مطرح شد، نشان‌دهنده حساسیت طبیعی فضای عمومی است؛ با این حال، نیت باشگاه از ابتدا روشن بوده و همواره بر احترام کامل به همه اقشار جامعه، از جمله جامعه ارزشمند نابینایان، استوار است. شمس آذر در سال‌های گذشته نیز در چند نوبت از رویدادهای مرتبط با ورزش جانبازان و معلولین حمایت رسمی داشته و این رویکرد، بخشی ثابت از “فرهنگ سازمانی باشگاه” بوده است.

باشگاه احساسات جامعه نابینایان را محترم می‌شمارد و اگر از “تفسیرهای شکل‌گرفته” پیرامون این طرح رنجشی ایجاد شده باشد، از این رنجش ابراز تأسف می‌کند. در عین حال، تأکید می‌شود که ذات طرح و جمله مورد استفاده، صرفاً ناظر به سه صحنه داوری مسابقه بوده و فاقد هرگونه پیام توهین‌آمیز است؛ چرا که “حرمت انسانی همه افراد، خط قرمز باشگاه شمس‌آذر است.”

این باشگاه همچنان پیگیری رسمی اتفاقات داوری و مستندسازی موارد مورد اعتراض را از مسیر قانونی دنبال می‌کند و اطمینان دارد که در فرآیند رسیدگی، حقیقت روشن و سوءبرداشت‌ها برطرف خواهد شد.

شمس‌آذر همچون گذشته، در کنار جامعه نابینایان خواهد بود و از برنامه‌های مشترک فرهنگی و ورزشی در حمایت از این عزیزان استقبال می‌کند.

انتهای پیام/
