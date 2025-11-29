خبرگزاری کار ایران
تیم ملی فوتسال بانوان از جام جهانی حذف شد

تیم ملی فوتسال بانوان از جام جهانی حذف شد
تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان برابر ایتالیا بازی را با نتیجه سه بر یک واگذار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در آخرین دیدار از مرحله گروهی از ساعت 12:30 به وقت تهران به مصاف ایتالیا رفت و در نهایت این بازی با نتیجه سه بر یک به سود ایتالیا به پایان رسید.

 الهام عنافچه تک گل ایران را به ثمر رساند. حدود 100 تماشاگر ایرانی در ورزشگاه به تشویق ملی پوشان پرداختند. فرشته خسروی و شهرزاد مظفر از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

سفیر ایران در فیلیپین به همراه خانواده و دیگر اعضای سفارت در این دیدار حضور داشته و شاهد درخشش دختران کشورمان بودند.

شاگردان مظفر با دو شکست برابر برزیل و ایتالیا و یک پیروزی مقابل پاناما از صعود به مرحله یک هشتم نهایی بازماندند.

