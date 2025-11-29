گلمحمدی: دربی و این بازی امتیازات یکسانی دارند
یحیی گلمحمدی در مورد بازی با استقلال در کنفرانس خبری پیش از بازی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، استقلال و فولاد فردا در دیداری حساس از هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم میروند. یحیی گلمحمدی در ابتدای نشست خبری گفت: «قبل از شروع صحبتها، لازم میدانم درگذشت پدر گرامی آقای مجتبی حسینی را تسلیت بگویم و برای ایشان و خانواده محترمشان آرزوی صبر داشته باشم. دیدار فردا برابر استقلال از نظر جایگاه در جدول، هم برای ما و هم برای استقلال بازی مهم و حساسی است. از کیفیت فنی و تیمی استقلال اطلاع داریم؛ تیمی با مهرههای باکیفیت، کادر فنی توانمند و کاملاً قابل احترام. میدانیم بازی بسیار سختی پیش رو داریم.»
او ادامه داد: «در مقابل، بازیکنان ما نیز طی هفته اخیر تمرینات بسیار خوبی داشتند. آنالیز دقیقی از استقلال انجام شده و امیدوار هستیم با تمرکز کامل، بهویژه در ساختار دفاعی و انتقال به حمله، بتوانیم کمترین آسیب را در جریان بازی و از لحاظ فنی متحمل شویم. هدف اصلی ما در همه مسابقات، از جمله دیدار فردا، کسب سه امتیاز و ارائه یک بازی خوب است. امیدوارم در کار دفاعی خوب باشیم و بتوانیم از موقعیتهایمان استفاده کنیم. با وجود سختی بازی، باور دارم بازیکنان از نظر ذهنی و بدنی کاملاً آماده هستند.»
سرمربی فولاد در بخش دیگری درباره تأثیر آلودگی هوای تهران بر شرایط بازیکنان گفت: «شرایط آلودگی هوا بسیار دشوار است و به این زودیها قابل حل نیست. هر تصمیمی که مسئولان بهداشت، سازمان لیگ و باشگاهها اتخاذ کنند، تبعیت میکنیم. فکر میکنم این مشکل ادامهدار خواهد بود و با شروع سرما احتمالاً بدتر هم میشود. بنابراین پیشبینی بهبود جدی برای برگزاری بازیها در آینده نزدیک دشوار است.»
گلمحمدی درباره تأثیر دربی هفته آینده بر قضاوت داوران و روند بازی گفت: «فکر نمیکنم چنین مسائلی مانند گذشته تأثیرگذار باشد. امروز با وجود VAR و حرفهایتر شدن تیمها، این موضوعات نقش خیلی کمتری دارند. هر دو مسابقه، چه بازی فردا و چه دربی، سه امتیاز دارد و تیمی که مدعی قهرمانی است، نباید به این چیزها فکر کند. امیدوارم فردا شاهد یک بازی خوب باشیم و بعید میدانم استقلال تحت تأثیر این فضا قرار بگیرد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت تصاویر VAR و اینکه به این تکنولوژی اعتماد دارد یا نه، گفت: «صحبت درباره VAR در نشست خبری قبل از بازی درست نیست. ما فردا بازی داریم و بهتر است تمرکزمان روی مسابقه باشد. با این حال، وجود VAR قطعاً از نبودش بهتر است اما نیاز به اصلاحات جدی دارد؛ چه از نظر امکانات تصویربرداری و چه دقت و تجربه داوران VAR. نمونهاش هفته اول بود که حتی دوربین روی خط وجود نداشت و ما از این موضوع ضرر کردیم. فکر میکنم داوران VAR باید تجربه و دقت کافی داشته باشند.»
در پاسخ به سؤال «اینکه از عملکرد مدیریت قبلی رضایت نداشتهاید و اکنون با آمدن گرشاسبی شرایط چگونه است»، گلمحمدی گفت: «در مورد بازی لطفاً صحبت کنید. الآن واقعاً زمان مناسب برای پرداختن به مسائل غیرفنی نیست. اینکه میگویید از مدیریت قبلی رضایت نداشتم، یعنی چی؟ اصلا این حرفها نبود. همه مدیرعاملهایی که طی این مدت در فولاد بودند، با وجود شرایط دشوار جنگ، تحریم و مشکلات انرژی کارخانه، زحمات زیادی کشیدهاند و از همه آنها تشکر میکنم. آقای گرشاسبی هم اگر مورد حمایت قرار نگیرد، قطعاً کاری از دستش برنمیآید. مدیرعامل باید توسط کارخانه و مردم حمایت شود تا دستش برای فراهم کردن امکانات باز باشد.»
او درباره بازیکنان محروم و مصدوم فولاد نیز گفت: «مدتهاست وحید امیری، سعید صادقی و حسین سنگرگیر را در اختیار نداریم. چند مصدومیت بد هم داشتیم که دست ما را کاملاً خالی کرد. همچنان برخی از بازیکنان غایب هستند اما بازیکنان جوان عملکرد خوبی داشتهاند و به آنها اعتماد میکنیم. امیدواریم که پاسخ این اعتماد را به بهترین شکل بدهند.»