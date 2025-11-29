خبرگزاری کار ایران
سبقت آقای برزیلی پرسپولیس از مرد آرژانتینی در کسب پیروزی

سرمربی برزیلی پرسپولیس از جهت تعداد پیروزی در تعداد بازی‌های برابر از سرمربی آرژانتینی پیشین سرخپوشان سبقت گرفت.

به گزارش ایلنا، اوسمار لوس ویرا در دربی برای بیستمین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت پرسپولیس خواهد نشست. عملکرد اوسمار در ۱۹ بازی گذشته کاملا قابل قبول بود.

حضور قبلی او در نهایت با قهرمانی به پایان رسید و در حضور دوباره، در هر دو بازی پیروز بوده است هرچند به تعبیر خودش هنوز آب‌های زیادی باید از زیر پل بگذرد.

اگر از مربیانی که یک بار به عنوان سرمربی روی نیمکت نشسته‌اند و آن را هم با پیروزی پشت سر گذاشتند بگذریم اوسمار ویرا را باید از نظر آماری و امتیازگیری تا به این جا عالی بدانیم. او بیشترین درصد پیروزی را با نزدیک به ۷۹ درصد به خود اختصاص داده است.

او حالا مثل گابریل کالدرون به ۱۹ بازی رسید، در حالی که یک پیروزی بیشتر از او در کارنامه دارد و از این جهت نیز از مرد آرژانتینی گذشت.

ویرا اکنون صاحب ۱۵ پیروزی، ۳ تساوی و یک شکست است.

