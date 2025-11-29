ستاره اسپانیایی سودای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دارد
سرخیو راموس مکزیک را ترک میکند
سرخیو راموس، مدافع باتجربه اسپانیایی، پس از گذراندن یک سال در تیم مونتری مکزیک، تصمیم به ترک این باشگاه گرفته است.
به گزارش ایلنا، سرخیو راموس پس از یک سال حضور در تیم رایادوس مونتری مکزیک، قصد دارد در آیندهای نزدیک مقصد دیگری را برای دوران حرفهای خود انتخاب کند. راموس که سابقه بازی در پاریسنژرمن و سویا را دارد، قرارداد فعلیاش با مونتری در پایان ماه دسامبر به اتمام میرسد و او تصمیم خود را مبنی بر جدایی اعلام کرده است.
این مدافع باتجربه طی حضور خود در مکزیک، در ۳۰ مسابقه برای مونتری به میدان رفت و موفق شد هفت گل نیز به ثمر برساند. نشریه اسپانیایی ال چیرینگیتو گزارش داده که راموس تصمیم خود را برای ترک باشگاه در پایان قرارداد قطعی کرده، اما همچنان علاقهمند به ادامه فعالیت حرفهای است.
روزنامه آس اسپانیا دو انگیزه کلیدی را پشت تصمیم راموس برای ترک مکزیک عنوان کرده است. راموس با وجود علاقه به هواداران، کشور مکزیک و شهر مونتری، این تصمیم را با دو هدف اصلی اتخاذ کرده است:
۱. مسائل خانوادگی: او قصد دارد تصمیم خود را به گونهای اتخاذ کند که برای زندگی خانوادگیاش نیز سودمند باشد.
۲. بازگشت به تیم ملی: انگیزه دوم و شاید غیرمنتظرهتر او، جاهطلبی برای حضور در تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
راموس ۳۹ ساله که آخرین بار در سال ۲۰۲۱ و تحت هدایت لوئیس انریکه برای تیم ملی بازی کرده، پس از روی کار آمدن لوئیس دلا فوئنته به تیم ملی دعوت نشده است. او سه تورنمنت اخیر را از دست داده و اکنون به دنبال بازگشت به فوتبال اروپا است تا بتواند توجه دلافوئنته را جلب کند.