خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره اسپانیایی سودای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را دارد

سرخیو راموس مکزیک را ترک می‌کند

سرخیو راموس مکزیک را ترک می‌کند
کد خبر : 1720350
لینک کوتاه کپی شد.

سرخیو راموس، مدافع باتجربه اسپانیایی، پس از گذراندن یک سال در تیم مونتری مکزیک، تصمیم به ترک این باشگاه گرفته است.

به گزارش ایلنا، سرخیو راموس پس از یک سال حضور در تیم رایادوس مونتری مکزیک، قصد دارد در آینده‌ای نزدیک مقصد دیگری را برای دوران حرفه‌ای خود انتخاب کند. راموس که سابقه بازی در پاری‌سن‌ژرمن و سویا را دارد، قرارداد فعلی‌اش با مونتری در پایان ماه دسامبر به اتمام می‌رسد و او تصمیم خود را مبنی بر جدایی اعلام کرده است.

این مدافع باتجربه طی حضور خود در مکزیک، در ۳۰ مسابقه برای مونتری به میدان رفت و موفق شد هفت گل نیز به ثمر برساند. نشریه اسپانیایی ال چیرینگیتو گزارش داده که راموس تصمیم خود را برای ترک باشگاه در پایان قرارداد قطعی کرده، اما همچنان علاقه‌مند به ادامه فعالیت حرفه‌ای است.

روزنامه آس اسپانیا دو انگیزه کلیدی را پشت تصمیم راموس برای ترک مکزیک عنوان کرده است. راموس با وجود علاقه به هواداران، کشور مکزیک و شهر مونتری، این تصمیم را با دو هدف اصلی اتخاذ کرده است:

۱.  مسائل خانوادگی: او قصد دارد تصمیم خود را به گونه‌ای اتخاذ کند که برای زندگی خانوادگی‌اش نیز سودمند باشد.

۲.  بازگشت به تیم ملی: انگیزه دوم و شاید غیرمنتظره‌تر او، جاه‌طلبی برای حضور در تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

راموس ۳۹ ساله که آخرین بار در سال ۲۰۲۱ و تحت هدایت لوئیس انریکه برای تیم ملی بازی کرده، پس از روی کار آمدن لوئیس دلا فوئنته به تیم ملی دعوت نشده است. او سه تورنمنت اخیر را از دست داده و اکنون به دنبال بازگشت به فوتبال اروپا است تا بتواند توجه دلافوئنته را جلب کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی