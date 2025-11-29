به گزارش ایلنا، تراکتور در شرایطی موفق به پیروزی یک بر صفر خارج از خانه در دیدار اخیرش در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا مقابل نسف قارشی ازبکستان شد که رجی لوشکیا، هافبک آلبانیایی این تیم توانست تک گل بازی را به ثمر رساند و نقش مهمی در برتری تیمش داشته باشد.

رجی لوشکیا که پیش از این در یک حضور تعویضی و یک بازی ثابت در لیگ نخبگان آسیا دو گل مقابل شارجه امارات به ثمر رسانده بود، در دقیقه 17 دیدار برابر نسف قارشی ازبکستان هم با شوت سرضرب استثنایی تک گل برتری تراکتور را زد تا در آستانه صعود از دور گروهی قرار بگیرند.

ستاره آلبانیایی تراکتور که در حضور 68 دقیقه‌ای مقابل نسف قارشی تنها گل بازی را زد و در پایان هم به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، حالا در جمع بهترین بازیکنان هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا هم قرار گرفت.

لوشکیا در کنار عادل بولبینا (الدحیل قطر)، گیلهرمه بالا (شباب الاهلی)، عثمان کامارا (شارجه)، دوشان تادیچ (الوحده) و مارکوس لئوناردو (الهلال عربستان) به‌عنوان بهترین بازیکنان هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب انتخاب شدند که بولبینا به دلیل عملکرد درخشان و زدن سه گل برابر الاتحاد عربستان، بالاترین نمره را گرفت.

انتهای پیام/