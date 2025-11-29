اورونوف سه گل تا رکورد آلن ویتل
ملیپوش ازبکستانی پرسپولیس فقط سه گل تا حدنصاب گلزنی آلن ویتل فاصله دارد.
به گزارش ایلنا، اوستون ارونوف سیزدهمین گل خود را با پیراهن پرسپولیس به ثمر رساند. او که مدت زیادی از فصل گذشته را درگیر آسیبدیدگیهای پیاپی شده بود حالا با گلزنی در لیگ برتر در ادامه گلزنیاش برای تیم ملی ازبکستان بار دیگر نوید روزهای عالی را میدهد. گل او به شمس آذر نخستین گلش در فصل بیست و پنجم بود.
او ۱۸ ماه بعد از گلی که در فصل قهرمانی وارد دروازه شمسآذر کرده بود، یک بار دیگر موفق به انجام اینکار شد تا هم خود و هم پرسپولیسیها را شاد کند.
او که حالا از تعداد گلهای ایمون زاید که 12 گل برای پرسپولیس زده بود گذشته است، یک گل با گادوین منشا و سه گل با رکورد آلنویتل فاصله دارد.
آلن ویتل یکی از موفقترین بازیکنان خارجی بود که در پرسپولیس حضور پیدا کرد و با توجه به تعداد بازیهایش تا سالهای زیادی بهترین گلزن خارجی تاریخ باشگاه بود تا اینکه گئورگی گولسیانی طی سه فصل با زدن 20 گل بهترین گلزن خارجی تاریخ باشگاه پرسپولیس شد.
حالا اورونوف فرصت دارد با نشان دادن تواناییهایش در این فصل خیلی زود خود را به رتبههای اول گلزنان خارجی باشگاه پرسپولیس برساند و حتی در شرایط ایدهال رکورد گولسیانی را نیز بشکند. او هماکنون با سیزده گل کتار ابراهیم توره در رده چهارم این جدول قرار گرفته است.