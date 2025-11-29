ساختمان فدراسیون ژیمناستیک فک پلمپ شد

به گزارش ایلنا، در شرایطی که روز پنجشنبه با برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک، وجیهه نقوی با رای ٣١ عضو مجمع به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد، صبح امروز با حضور مقامات ذی‌صلاح ساختمان این فدراسیون فک پلمپ شد.

پس از تعیین تکلیف مدیریتی فدراسیون توسط اعضای مجمع، اسبقیان رییس مجمع اعلام کرد که روز شنبه ساختمان این فدراسیون به منظور انجام روال معمول این فدراسیون فک پلمپ می‌شود.

بدین‌ترتیب امروز بعد از حدود چهار روز بار دیگر کارمندان فدراسیون ژیمناستیک در محل کار خود حاضر شدند.

