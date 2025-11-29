اعتراف کارمند سابق چلسی به کلاهبرداری ۲۰۸ هزار پوندی!
یک کارمند باسابقه باشگاه چلسی پس از اعتراف به برداشت غیرمجاز بیش از ۲۰۰ هزار پوند از حساب این سازمان، اکنون با خطر تحمل مجازات حبس تا ۱۰ سال روبهرو است.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی کشف کرده که یک کارمند قدیمی به نام «کلر والش» ۳۹ ساله، که در سمت دستیار مدیر خزانهداری فعالیت میکرد، طی یک دوره چهار ساله مرتکب کلاهبرداری مالی شده و مبلغ ۲۰۸ هزار و ۵۲۱ پوند و ۶۵ پنس را برای منافع شخصی به حساب خود واریز کرده است.
«والش» روز جمعه در دادگاه بدوی وستمینستر حضور یافت و اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی را که بین ژوئن ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۳ صورت گرفته بود، پذیرفت. او در پاسخ به سؤال قاضی، به آرامی و با صدای آهسته گفت: «مجرم هستم.»
قاضی «کیران او دانل» اعلام کرد که به دلیل حجم بالای کلاهبرداری، صدور حکم نهایی از عهده دادگاههای بدوی خارج است. او خطاب به والش گفت: «شما به جرمی متهم شدهاید که مبلغی بیش از ۲۰۰ هزار پوند علیه باشگاه فوتبال چلسی است. با توجه به اعتراف شما به جرم، این پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه عالی (Crown Court) ارجاع داده خواهد شد، جایی که اختیارات مناسب برای مجازات وجود دارد.»
والش که بیش از ۲۰ سال سابقه کار در باشگاه چلسی را در کارنامه دارد، با قید وثیقه آزاد شد. تاریخ محاکمه او در دادگاه عالی آیلورث متعاقباً اعلام خواهد شد. طبق دستورالعملهای مجازات، دادستانی تأیید کرد که این پرونده در رده «الف» قرار میگیرد و نقطه آغاز مجازات آن ۵ سال زندان است که میتواند بین ۳ تا ۶ سال متغیر باشد.
باشگاه چلسی در اوایل سال ۲۰۲۲ از این تخلف مالی مطلع شده و بلافاصله موضوع را به پلیس ارجاع داده بود. پروفایل شغلی والش در شبکه اجتماعی لینکدین نشان میدهد که او در جولای ۲۰۲۰ به سمت دستیار خزانهداری ارتقا یافته بود. دادستانها تأکید دارند که وظیفه اصلی او، حفاظت از منافع مالی باشگاه بوده، اما او به طور غیرصادقانه برای چندین سال از این مسئولیت «سوءاستفاده کرده است.»