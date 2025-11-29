درهای بازگشت مسی به بارسلونا هنوز بسته نشده است

به گزارش ایلنا، آگوئرو طی یک مصاحبه در مورد احتمال بازگشت مسی به بارسلونا، به‌ویژه با نزدیک شدن به بازگشایی ورزشگاه نیوکمپ، صحبت کرد. مسی اخیراً به شهر بارسلونا بازگشته و این موضوع موجب شده تا شایعاتی درباره روابط او با باشگاه بارسلونا و آینده‌اش در این تیم مطرح شود.

مسی در این باره گفت که از زمان حضورش در بارسلونا لذت می‌برد و او و همسرش، آنتونلا، به‌طور مداوم درباره بازگشت به کاتالونیا صحبت می‌کنند. رئیس باشگاه بارسلونا، خوان لاپورتا، به شایعات مربوط به انتقال قرضی مسی از اینتر میامی واکنش نشان داد و دروازه‌بان جدید باشگاه، خوان گارسیا، نیز ابراز تمایل کرد که مسی دوباره برای بارسلونا بازی کند. به تازگی گزارشی منتشر شده که ادعا می‌کند مسی به توافق کامل برای بازگشت به بارسلونا دست یافته است.

آگوئرو در این مصاحبه گفت: "مسی مهم‌ترین بازیکن تاریخ بارسلوناست. او یک افسانه برای باشگاه و شهر است. مسی با بارسلونا مترادف است و معتقدم او از بازگشت به زمین نیوکمپ لذت برده است. فکر می‌کنم این فصل هنوز بسته نشده است."

آگوئرو و مسی دوستان نزدیک هستند و هر دو در رده‌های سنی جوانان آرژانتین با یکدیگر رشد کرده‌اند. آن‌ها ۸۸ بار در تیم ملی بزرگسالان کنار هم بازی کرده‌اند و به‌طور موقت در زمان حضور آگوئرو در بارسلونا در تابستان ۲۰۲۱، مسی نیز در این تیم بود. اما چند ماه بعد، مسی به دلیل مشکلات مالی بارسلونا، این باشگاه را ترک کرد و به پاری سن ژرمن پیوست.

این ستاره سابق منچسترسیتی به مسی اعتماد دارد و امیدوار است که او در جام جهانی آینده در شمال آمریکا بار دیگر برای تیم ملی آرژانتین بدرخشد. مسی با نمایش‌های فوق‌العاده‌اش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین‌های تاریخ تثبیت کرد و با زدن هفت گل، از جمله دو گل در فینال، قهرمانی سوم آرژانتین را رقم زد. آگوئرو به دلیل آریتمی قلبی، نتوانست در آن جام جهانی شرکت کند و مجبور به بازنشستگی شد.

آگوئرو در ادامه نظرات خود را درباره شانس‌های آرژانتین در جام جهانی آینده بیان کرد و گفت:"ما همه می‌خواهیم که لئو برای همیشه بازی کند. هرچند می‌دانیم که این غیرممکن است. باید از او در حین بازی‌اش لذت ببریم و او می‌داند که تا کی و کجا بازی خواهد کرد."

او همچنین درباره آمادگی تیم ملی آرژانتین گفت:"تیم را در وضعیت بسیار خوبی می‌بینم. آن‌ها سبک بازی خود را حفظ کرده‌اند و کادرفنی به وضوح می‌داند که چه چیزی می‌خواهد. همچنین، بازیکنان مهمی به تیم اضافه شده‌اند که به حفظ سطح بالای تیم کمک خواهند کرد. درست است که زمان بازی‌های آماده‌سازی محدود است، اما این مشکل تقریباً برای تمام تیم‌های ملی وجود دارد. آرژانتین سیستم محکمی دارد و هر بازیکنی که به تیم ملحق می‌شود، به خوبی سازگار می‌شود."

در پایان، آگوئرو درباره امکان دفاع آرژانتین از عنوان قهرمانی گفت:"چرا که نه؟ آن‌ها هسته اصلی تیم را حفظ کرده‌اند، سبک بازی خود را ادامه می‌دهند و همچنان تشنه موفقیت هستند. اسکالونی بازیکنان بزرگی را پیدا کرده که پس از پایان دوران برخی دیگر، به تیم ملحق شده‌اند. جام جهانی همیشه دشوار است، اما من فکر می‌کنم آرژانتین همیشه مدعی است، به خاطر تاریخ و همچنین به خاطر حال حاضر."

