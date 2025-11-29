خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شگفت‌زدگی اورونوف از تشویق هماهنگ پرسپولیسی‌ها

شگفت‌زدگی اورونوف از تشویق هماهنگ پرسپولیسی‌ها
کد خبر : 1720288
لینک کوتاه کپی شد.

هوادارن پرسپولیس به شدت اوستون اورونوف را مورد تشویق قرار دادند.

به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف، هافبک ازبکستانی پرسپولیس که گل پیروزی‌بخش تیمش مقابل شمس‌آذر را به ثمر رساند، پس از مسابقه با انتشار یک ویدیو از سکوهای پر از شور ورزشگاه، واکنش احساسی خود را نسبت به تشویق‌های هواداران نشان داد.

 اورونوف که در هفته‌های اخیر به یکی از مهره‌های کلیدی پرسپولیس تبدیل شده، در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین بارها نامش از سوی هواداران یکصدا فریاد زده شد. گل دقیقه ۷۴ او نه‌تنها سرخ‌ها را دوباره پیش انداخت، بلکه سکوهای پرهیجان را به انفجار رساند‌

او چند ساعت پس از بازی، ویدیوی تشویق یکنواخت و بلند هواداران را در استوری خود منتشر کرد و احساسش را بیان کرد. اورونوف پس از بازگشت از تورنمنت العین و برطرف شدن نگرانی‌ها درباره مصدومیت احتمالی‌اش، امروز یکی از بهترین‌ بازیکنان زمین بود و هم در عملکرد فردی و هم در تعیین نتیجه، نقشی تعیین‌کننده داشت. حالا او نه‌تنها در ترکیب اوسمار ویرا جایگاه محکمی پیدا کرده، بلکه به نظر می‌رسد دوباره در دل هواداران پرسپولیس نیز جای گرفته است.

شگفت‌زدگی اورونوف از تشویق هماهنگ پرسپولیسی‌ها

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی