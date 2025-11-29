به گزارش ایلنا، اوستون اورونوف، هافبک ازبکستانی پرسپولیس که گل پیروزی‌بخش تیمش مقابل شمس‌آذر را به ثمر رساند، پس از مسابقه با انتشار یک ویدیو از سکوهای پر از شور ورزشگاه، واکنش احساسی خود را نسبت به تشویق‌های هواداران نشان داد.

اورونوف که در هفته‌های اخیر به یکی از مهره‌های کلیدی پرسپولیس تبدیل شده، در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین بارها نامش از سوی هواداران یکصدا فریاد زده شد. گل دقیقه ۷۴ او نه‌تنها سرخ‌ها را دوباره پیش انداخت، بلکه سکوهای پرهیجان را به انفجار رساند‌

او چند ساعت پس از بازی، ویدیوی تشویق یکنواخت و بلند هواداران را در استوری خود منتشر کرد و احساسش را بیان کرد. اورونوف پس از بازگشت از تورنمنت العین و برطرف شدن نگرانی‌ها درباره مصدومیت احتمالی‌اش، امروز یکی از بهترین‌ بازیکنان زمین بود و هم در عملکرد فردی و هم در تعیین نتیجه، نقشی تعیین‌کننده داشت. حالا او نه‌تنها در ترکیب اوسمار ویرا جایگاه محکمی پیدا کرده، بلکه به نظر می‌رسد دوباره در دل هواداران پرسپولیس نیز جای گرفته است.

