درخواست استقلال پیش از دربی: داور خارجی بیاورید
علی نظری جویباری درخواست کرد که داور خارجی برای دربی تهران انتخاب بشود.
به گزارش ایلنا، دیدار امروز پرسپولیس و شمسآذر با حاشیهای مهم و جنجالی همراه شد؛ جایی که تیم میزبان اعتقاد داشت یک خطای پنالتی به سودش اعلام نشده است. این تصمیم احمد محمدی، داور مسابقه، اعتراض شدید اعضای شمسآذر را در پی داشت و فضای بازی نیز ملتهب شد. اعتراضها تنها در زمین و روی نیمکت محدود نماند و در ادامه، برخی عوامل رسانهای و باشگاهی شمسآذر و حتی استقلال نیز واکنش نشان دادند؛ واکنشهایی که نهایتاً باعث شد کمیته انضباطی یکی از اعضای رسانهای باشگاه استقلال را تا اطلاع ثانوی محروم کند.
این حواشی در حالی رخ میدهد که تنها چند روز دیگر دربی پایتخت میان استقلال و پرسپولیس برگزار خواهد شد و طبیعی است که حساسیتها نسبت به قضاوت داوران در بازیهای دو تیم به اوج برسد. در روزهای اخیر، هر دو باشگاه نسبت به داوری مسابقات خود حساسیت زیادی نشان دادهاند و هر تصمیم بحثبرانگیز، برای هواداران و مدیران آنها معنای متفاوتی پیدا میکند. در همین فضا، پس از اینکه یکی از اعضای رسانهای باشگاه استقلال واکنشی کنایهآمیز به قضاوت بازی پرسپولیس – شمسآذر نشان داد، موج جدیدی از بحثهای داوری در بین استقلالیها شکل گرفت.
حال در ادامه همین جریان، علی نظری جویباری، عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال و مدیرعامل سابق این باشگاه، پستی در صفحه شخصی خود منتشر کرده که بار دیگر بحث داوری دربی را داغ کرده است. نظری جویباری در این پست، مجموعهای از صحنههای جنجالی داوری در شهرآوردهای گذشته و پنالتیهایی که بهگفته او برای استقلال اعلام نشده را گردآوری کرده و در توضیح آن نوشته است: «برای یک بازی زیبا در دربی ۱۰۶ فقط داور خارجی». همین جمله نشان میدهد که باشگاه استقلال در آستانه حساسترین بازی نیمفصل، رسماً سیاست مطالبه داور خارجی را دنبال میکند.
این درخواست در حالی مطرح شده که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روز گذشته اعلام کرد داور دربی قطعاً ایرانی خواهد بود. با وجود این موضع رسمی، حواشی داوری از همین حالا آغاز شده و مشخص است تا روز برگزاری مسابقه ادامه خواهد داشت. حال باید دید واکنش کمیته داوران و فدراسیون فوتبال به درخواست استقلال برای استفاده از داور خارجی چه خواهد بود و اینکه آیا این جنجالها میتواند بر روند آمادهسازی دو تیم برای شهرآورد ۱۰۶ تأثیر بگذارد یا خیر.