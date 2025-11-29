به گزارش ایلنا، این آمار باورنکردنی است و شاید در اولین نگاه تاثیر حضور سرمربی جدید را به رخ بکشد. هرچند که موضوع شاید اتفاقی و حتی روحی روانی بوده باشد اما به هر حال فوق‌ستاره ازبکستانی توانسته در این دو هفته برای تیمش موثر ظاهر شود.

جالب اینکه اورونوف تنها یک بازی را به علت مصدومیت از دست داد و در ترکیب تیم وحید هاشمیان کم و بیش بازی کرد اما ماحصل حضور او تنها یک پاس گل در دیدار با ذوب‌آهن بود که آخرین بازی سرمربی قبلی محسوب می‌شد.

به هر حال اورونوف دیروز در حالی که در نیمه اول تا آستانه گلزنی پیش رفت و یکی دو موقعیت هم به وجود آورد، سرانجام با یک شوت محکم دروازه حریف را گشود و گل سه امتیازی برای تیمش زد.

این سیزدهمین گل اورونوف با پیراهن پرسپولیس بود که در پنجاهمین بازی به دست آمد. هواداران پرسپولیس انتظار دارند او در دربی غیبت رفت و برگشت فصل گذشته را جبران کند و نشان دهد یک ستاره تمام عیار است.

