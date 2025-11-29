خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره غایب پرسپولیس در دربی‌های قبلی آماده درخشش و جبران

ستاره غایب پرسپولیس در دربی‌های قبلی آماده درخشش و جبران
کد خبر : 1720234
لینک کوتاه کپی شد.

اوستون اورونوف ستاره پرسپولیس در هفته یازدهم بود و گل پیروزی بخش تیمش را نیز به ثمر رساند.

به گزارش ایلنا، این آمار باورنکردنی است و شاید در اولین نگاه تاثیر حضور سرمربی جدید را به رخ بکشد. هرچند که موضوع شاید اتفاقی و حتی روحی روانی بوده باشد اما به هر حال فوق‌ستاره ازبکستانی توانسته در این دو هفته برای تیمش موثر ظاهر شود. 

جالب اینکه اورونوف تنها یک بازی را به علت مصدومیت از دست داد و در ترکیب تیم وحید هاشمیان کم و بیش بازی کرد اما ماحصل حضور او تنها یک پاس گل در دیدار با ذوب‌آهن بود که آخرین بازی سرمربی قبلی محسوب می‌شد. 

به هر حال اورونوف دیروز در حالی که در نیمه اول تا آستانه گلزنی پیش رفت و یکی دو موقعیت هم به وجود آورد، سرانجام با یک شوت محکم دروازه حریف را گشود و گل سه امتیازی برای تیمش زد. 

این سیزدهمین گل اورونوف با پیراهن پرسپولیس بود که در پنجاهمین بازی به دست آمد. هواداران پرسپولیس انتظار دارند او در دربی غیبت رفت و برگشت فصل گذشته را جبران کند و نشان دهد یک ستاره تمام عیار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی