جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ بانوان-فیلیپین

تمرین دختران ایران سبک پیش از بازی حساس با ایتالیا

کد خبر : 1720187
تیم‌ملی فوتسال بانوان ایران صبح امروز در سالن جیم، تمرین کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازیکنان ایران پیش از بازی برابر ایتالیا، جلسه‌ای منظم و کوتاه از تمرینات خود را در سالن جیم برگزار کردند. 

این تمرین که با هدایت کادر فنی انجام شد، با حرکات کششی  آغاز شد.

در ادامه، بازیکنان وارد بخش تمرینات سرعتی شدتد و با تکرار چند الگوی تاکتیکی سبک، هماهنگی و تمرکز خود را برای شروع مسابقه بالا بردند.

این تمرین مختصر اما هدفمند، با تاکید بر  افزایش آمادگی عضلانی و آماده‌سازی ذهنی انجام شد.

تیم‌ملی فوتسال بانوان ایران امروز در یکی از مهم‌ترین دیدارهای خود در مرحله گروهی جام جهانی، رو در روی ایتالیا قرار می‌گیرد.

